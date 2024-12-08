Токаев поздравил Рахмонова с победой в UFC

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой в UFC над ирландцем Ианом Гэрри, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте.

Напомним, сегодня казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов одержал победу над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 310. Бой продлился все пять раундов, Рахмонов победил единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 48-47.

Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием шоу, которое прошло в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Перед очным поединком Рахмонов занимал третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC (до 77,1 кг), Мачадо Гэрри - седьмое.

После победы над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри казахстанец вызвал в октагон чемпиона UFC Белала Мухаммада.