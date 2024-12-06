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Регулярные аварии, завышенные тарифы: Бектенову рассказали о демонополизации экономики

Опубликовано:

Премьер
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В ходе заседания рассмотрены вопросы реализации указа президента "О мерах по либерализации экономики".

С докладами о проводимой работе выступили заместитель премьер-министра Нурлан Байбазаров, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, а также руководители заинтересованных государственных органов и ведомств.

Комиссии была представлена информация о деятельности компании АО «DosjanTemir Joly", осуществляющей обеспечение перевозочного процесса на железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск".

Уполномоченными органами было установлено, что компания, пользуясь монопольным положением, неоднократно необоснованно завышала тарифы на услуги, в связи с чем Комиссией решено ввести соответствующее тарифное регулирование с учетом антимонопольного законодательства.

Комиссия также была ознакомлена с результатами анализа деятельности распределительной электроэнергетической компании ТОО "Шет-Энерго".

В связи с допущением указанной компанией регулярных аварийных ситуаций, а также во избежание нанесения вреда жизни и здоровью жителей региона, принято решение об обращении в суд с целью реквизиции имущества компании в пользу государства.

Наряду с этим, Комиссией рассмотрены вопросы касающиеся деятельности дочерней компании АО "НК "КТЖ", организаций водоснабжения и водоотведения, субъекта нефтехимического комплекса.

Согласно официальному сайту Акорды, указ "О мерах по либерализации экономики" направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса.

Стоит отметить, что в рамках указа было предусмотрено создание при Агентстве по защите и развитию конкуренции Национального офиса по приватизации, который обеспечит выработку критериев государственных активов, подлежащих приватизации и формирование их перечня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2197013-regulyarnye-avarii-zavyshennye-tarify-bektenovu-rasskazali-o-demonopolizacii-ekonomiki/

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