Решить вопрос с излишним расточительством на свадьбах хотят в Жамбылской области

На брифинге в СЦК аким Жамбылской области ответил на предложение аксакалов по созданию свадебной культуры в регионе, которая исключает излишнее расточительство на тоях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы недавно тоже проанализировали. Если брать Тараз, по нашим районным центрам, то, если на один той приходит порядка 300 человек, если это умножить на количество (тоев - прим.авт.), то ежедневно в выходные порядка 20-25 тысяч человек ходят по тоям. Поэтому мы собрали всех ведущих, мы с ними разработали кодекс, специальные правила.

Тут идеи со стороны акимата, мой заместитель, курирующий внутреннюю политику, этим занимается. Здесь, конечно, как-то урегулировать этот вопрос, не дать возможность излишнему расточительству. Мое мнение - лучше бы эти деньги родители собрали и молодым бы помогли. Здесь какие-то стандарты ввести, не дать возможность излишнему расточительству. Не дать возможность каким-то нарушениям при прохождении этих мероприятий. Это работа, которую мы должны проводить с этими асабалар - ведущими", - заявил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Отметим, что казахстанские власти уже много лет обращают внимание на пышные свадьбы - вопрос об искоренении такого явления поднимали еще в 2018 году.

Тогда в Минобразования (ныне Минпросвещения) заявляли, что казахстанскую молодежь будут воспитывать в духе прагматизма, в том числе и в части проведения свадеб.

В 2020 году казахстанцы рассказывали, что тратят миллионы тенге на проведение свадебных торжеств. Некоторые после праздника остаются с долгами, которые выплачивают годами.