Пожизненный срок для чиновников, замешанных в наркобизнесе: депутат высказался о поправке

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале высказался о поправке в закон, которая предусматривает пожизненный срок для госслужащих, замешанных в наркобизнесе, передает NUR.KZ.

Как написал Аймагамбетов, со второй попытки правительство дало положительное заключение на поправку мажилиса, предусматривающую ужесточение наказания вплоть до пожизненного заключения для должностных лиц, участвующих в наркобизнесе.

"Поддержка этой нормы со стороны правоохранительных органов демонстрирует их активную позицию и реальную борьбу с этим злом", – считает Аймагамбетов.

Он сообщил, что депутаты на рабочей группе поддержали эту поправку.

"Это важный шаг в борьбе с одной из самых страшных угроз для наших граждан. Когда должностные лица, включая так называемых "оборотней в погонах", обладая доступом к ресурсам и конфиденциальной информации, используют свое положение для участия в наркоторговле, они подрывают доверие граждан к государству и угрожают жизни и здоровью людей", – заявил мажилисмен.

Он отметил, что для борьбы с этим в мажилисе и предложили норму, предусматривающую максимальное наказание — пожизненное заключение — для таких лиц.

"Наша цель — не только наказать виновных, но и предотвратить подобные преступления в будущем, ясно показывая, что никто, независимо от своего статуса, не избежит ответственности", – заключил Аймагамбетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в мажилисе был разработан пакет поправок по противодействию обороту наркотиков, который уже принят в первом чтении. В частности, предлагается ужесточить наказание за наркопреступления, особенно для производителей наркотиков и "наркобаронов", а для наркокурьеров, которые совершили преступление впервые - рассмотреть возможность гуманизации наказания.

Помимо этого, поправки предусматривают пожизненное лишение свободы для правоохранителей, уличенных в наркопреступлениях.