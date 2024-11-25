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Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев и Ержан Саденов
Касым-Жомарт Токаев и Ержан Саденов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра внутренних дел Ержана Саденова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ержан Саденов️ проинформировал о криминогенной обстановке в стране:

  • с начала года отмечается снижение преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 5,5 тыс., в том числе преступлений - почти на 10 тыс.;
  • наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними;
  • улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений.

Также он сообщил о реализации в стране принципа "Закон и Порядок", мерах по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и их профилактике:

  • за истекший период пресечено на 40% больше административных правонарушений, в том числе случаев мелкого хулиганства - на 30%, нарушений правил дорожного движения – на 48%;
  • водительских прав лишены на 32% больше граждан, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии;
  • задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых преступников, в том числе за рубежом – 158;

Еще министр ознакомил главу государства с ходом исполнения поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы и цифровизации кадровых процессов.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Напомним, недавно вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса высказался об уровне распространенности организованной преступности в Казахстане.

"Мы занимаемся постоянно, они (ОПГ - прим. ред.) ликвидируются. Если появляются какие-то, мы ставим их на учет, потом опять ликвидируем. Эта работа постоянная. С одной стороны, появляются группы, с другой стороны мы их ликвидируем. Но говорить о том, что это разгул преступности и ОПГ, как в 90-е - такого у нас сейчас нет", - отметил он.

А в конце октября экс-вице-министр внутренних дел, а ныне депутат сената Марат Кожаев также высказал свое мнение о том, можно ли говорить о разгуле преступности в Казахстане. Он предложил оперировать официальной статистикой, а также заявил, что в суде ценятся только процессуальные доказательства, а не тот шум, который поднимается в социальных сетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2192156-tokaev-prinyal-glavu-mvd/

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