Глава Минтруда рассказала Токаеву о новых подходах к АСП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Жакупова отчиталась о проводимой работе и планах по развитию социально-трудовой сферы в Казахстане:

Были представлены новые подходы к предоставлению адресной социальной помощи. Эти меры направлены на повышение адресности и оперативности социальной поддержки.

Также сообщила, что с 1 января 2025 года вводится лицензирование с подушевым финансированием Центров оказания специальных социальных услуг. Для этого разработаны профессиональные стандарты и обучающие модули.

А в рамках Концепции инклюзивной политики до 2030 года внедряется переход к социально-правозащитной модели инвалидности.

Еще она доложила о мерах содействия занятости - в 2024 году трудоустроено свыше 804 тыс. человек, включая более 200 тыс. молодых людей. Почти 9 тыс. граждан, в том числе лица с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей.

Министр проинформировала об Инновационном навигаторе проектов, разработанном для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования:

система анализирует и прогнозирует потребность в кадрах, а также обеспечивает координацию, контроль качества и мониторинг эффективности проектов;

с помощью платформы уже отслеживаются 755 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 трлн тенге. В рамках их реализации запланировано создание до 150 тыс. рабочих мест;

навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами;

Также Жакупова рассказала о работе Цифровой карты трудовых рисков, которая помогает предотвращать трудовые конфликты.

️Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере.

На портале "Электронного правительства" говорится, что государственная адресная социальная помощь это выплата в денежной форме, предоставляется лицу или семье с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленную в областях, городах республиканского значения, столице в виде безусловной или обусловленной денежной помощи.

Виды адресной социальной помощи

В зависимости от социального положения семьи или отдельного человека, помощь разделяется на два вида: безусловная и обусловленная.

Безусловная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости.

Обусловленная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного (трудоспособных) члена (членов), в том числе физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа, при условии его (их) участия в мерах содействия занятости и (или) при необходимости социальной адаптации.