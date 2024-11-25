Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Глава Минтруда рассказала Токаеву о новых подходах к АСП

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Светлана Жакупова
Касым-Жомарт Токаев и Светлана Жакупова. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Жакупова отчиталась о проводимой работе и планах по развитию социально-трудовой сферы в Казахстане:

Были представлены новые подходы к предоставлению адресной социальной помощи. Эти меры направлены на повышение адресности и оперативности социальной поддержки.

Также сообщила, что с 1 января 2025 года вводится лицензирование с подушевым финансированием Центров оказания специальных социальных услуг. Для этого разработаны профессиональные стандарты и обучающие модули.

А в рамках Концепции инклюзивной политики до 2030 года внедряется переход к социально-правозащитной модели инвалидности.

Еще она доложила о мерах содействия занятости - в 2024 году трудоустроено свыше 804 тыс. человек, включая более 200 тыс. молодых людей. Почти 9 тыс. граждан, в том числе лица с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей.

Министр проинформировала об Инновационном навигаторе проектов, разработанном для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования:

  • система анализирует и прогнозирует потребность в кадрах, а также обеспечивает координацию, контроль качества и мониторинг эффективности проектов;
  • с помощью платформы уже отслеживаются 755 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 трлн тенге. В рамках их реализации запланировано создание до 150 тыс. рабочих мест;
  • навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами;

Также Жакупова рассказала о работе Цифровой карты трудовых рисков, которая помогает предотвращать трудовые конфликты.

️Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере.

На портале "Электронного правительства" говорится, что государственная адресная социальная помощь это выплата в денежной форме, предоставляется лицу или семье с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленную в областях, городах республиканского значения, столице в виде безусловной или обусловленной денежной помощи.

Виды адресной социальной помощи

В зависимости от социального положения семьи или отдельного человека, помощь разделяется на два вида: безусловная и обусловленная.

  • Безусловная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости.
  • Обусловленная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного (трудоспособных) члена (членов), в том числе физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа, при условии его (их) участия в мерах содействия занятости и (или) при необходимости социальной адаптации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2192103-tokaev-prinyal-ministra-truda-i-socialnoy-zashchity-naseleniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie