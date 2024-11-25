"Эмоциональный всплеск": глава КМГ о скандале с гендиректором "Озенмунайгаз"

Председатель правления КМГ Асхат Хасенов в кулуарах мажилиса объяснил ситуацию, когда гендиректор "Озенмунайгаза" матерился на сотрудников во время недавнего митинга, передает NUR.KZ.

Асхат Хасенов указал на необходимость правильно рассмотреть данный кейс.

"Мы не говорим, что генеральный директор правильно сделал, когда нецензурное выражение было. Но ему предшествовало несколько событий. Первое то, что в здание УБР заходили люди, агитировали насильно, где-то даже пытались вывести сотрудников на улицу с целью присоединения к несанкционированной акции. То есть они уже обижали людей. Он больше эмоционально, даже когда вы посмотрите, да, это эмоциональный был всплеск", - добавил глава КМГ.

По его словам, он к митингующим больше обращался не как генеральный директор, а как гражданин, как житель города.

"Там обижали девушек, женщин. Вот из-за этого вот такой эмоциональный у него был конфликт. Но в целом мы, конечно, примем меры, приняли меры на самом деле. Не только беседа, это наша внутренняя корпоративность, что кодекс работника должен соблюдаться, тем более первый руководитель. Мы впредь будем не допускать, а следить за тем, чтобы таких не было моментов. Мы не оправдываемся, но этот отрезок состоял из нескольких частей. И везде обижали его сотрудников, и он больше как защиту заступился за людей", - резюмировал спикер.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на кадрах которого, как сообщил автор, гендиректор ОМГ угрожал избить работника, а также выражался нецензурной бранью.

Позже в пресс-службе "КазМунайГаз" прокомментировали инцидент с гендиректорм "Озенмунайгаз".

Там отметили, что с генеральным директором ОМГ уже проведена беседа для предотвращения подобных случаев в будущем.

"Мы сожалеем о произошедшем инциденте, связанном с неподобающим высказыванием. Он позволил взять эмоциям вверх", - заявили в КМГ.

Также напомним, что Жанболат Саймаганбетов стал главой "Озенмунайгаз" в мае текущего года. До этого он работал заместителем генерального директора по производству АО "Озенмунайгаз".