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Не слушавшим министра депутатам сделали замечание в мажилисе

Опубликовано:

Альберт Рау
Альберт Рау. Фото: mazhilis.parlam.kz

На правительственном часе в мажилисе сделали замечание двум депутатам, которые разговаривали во время выступления министра энергетики Алмасадама Саткалиева, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго выступал в мажилисе на тему: "О текущей деятельности и перспективах развития нефтяной отрасли", однако, у нескольких депутатов на заднем ряду шло свое "совещание".

"Вообще, вопрос очень серьезный, он, можно сказать, основной - мы до 2029 года свою потребность закроем или не закроем, и, если дефицит, откуда мы возьмем. Поэтому... а, то есть у вас там свое совещание, может, сместить его, после провести? Жарайды?" - обратился к депутатам зампредседателя мажилиса Альберт Рау.

Добавим, глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев во время правительственного часа в мажилисе заявил об истощении зрелых нефтяных месторождений Казахстана. Саткалиев сообщил, что большинство других месторождений, обеспечивающих до 30% объема добычи нефти, находятся на поздних стадиях разработки со снижением уровня добычи нефти.

А депутат Едиль Жанбыршин озвучил условия исчерпания нефти в Казахстане - по его мнению, запасы могут истощиться лет через 15.

Напомним, в конце октября Саткалиев уже заявлял о сокращении в Казахстане добычи нефти в текущем году. По его словам, на окончательные цифры будет влиять погодный фактор и досрочное завершение ремонтных работ на Кашагане.

Летом сообщалось, что Казахстан планирует сократить добычу нефти из-за того, что в мае страна перевыполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

В начале ноября члены ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи "черного золота" до конца декабря.

Добавим, ранее мы рассказывали, в какие страны экспортируют казахстанскую нефть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2191973-ne-slushavshim-ministra-satkalieva-deputatam-sdelali-zamechanie-v-mazhilise/

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