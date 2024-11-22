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Токаев посетил концерт песен поэта Сариева (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы президента, глава государства посетил концерт, посвященный творчеству лауреата Международной золотой медали имени Франца Кафки, выдающегося представителя казахской духовности и известного поэта Шомишбая Сариева.

На сцене в исполнении ведущих артистов Казахстана и в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра прозвучали песни поэта, завоевавшие всенародную любовь. В частности, были исполнены произведения "Айналдым сенен, Атамекен-ай", "Сәлем саған, туған ел", "Аяулым", "Домбыра туралы баллада", "Өкінбе сен", "Өмір-өзен", "Сағындым сағым жылдар", "Дос керек", "Сарыарқа".

Отметим, согласно информации Минкультуры, Шомишбай Сариев родился 15 апреля 1946 года на станции Шомиш Аральского района Кызылординской области.

Свою трудовую деятельность Сариев начал в районное газете "Ленинское знамя", Аральской районной газете "Толкын". В разные годы он работал редактором издательства "Казахстан", заведовал отделом журнала "Жулдыз".

Трудился также научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. Ауэзова Национальной академии наук.

Сариев имел степень кандидата наук - в 1996 году он защитил диссертацию "Поиски современной казахской лирики". Его авторству также принадлежит монография "Поэзия двадцатых годов XX века".

До своей смерти работал научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.

Казахстанцам Сариев известен благодаря своим стихам, которые позже стали песнями. Его первый сборник стихов "Балдаурен" увидел свет в 1974 году. Всего же Сариев выпустил порядка 15 книг на казахском и русском языках.

Сариев является обладателем премии "Тарлан", ордена "Парасат", звания "Заслуженный деятель Казахстана".

Известного журналиста и поэта не стало в феврале 2021 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2191430-tokaev-posetil-koncert-posvyashchennyy-tvorchestvu-sarieva-foto/

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