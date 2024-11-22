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Аким Шымкента объяснил, почему не подал в отставку после громкого коррупционного скандала

Опубликовано:

Габит Сыздыкбеков
Габит Сыздыкбеков. Фото: акимат города Шымкент

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК объяснил, почему не подал в отставку после громкого коррупционного скандала в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему аким города не понес персональной ответственности за то, что замглавы управления жилья и частного предпринимательства Азат Момынов был осужден за хищение средств.

"Он (Момынов - прим. ред.) исполнял обязанности начальника управления, и непосредственно курирующий мой заместитель написал на мое имя заявление об отставке. Я принял решение, то есть не принял его отставку. Все процедуры были соблюдены", - заявил аким.

На уточняющий вопрос журналиста, почему он сам не понес ответственность, Сыздыкбеков ответил, что непосредственным руководителем Момынова являлся не он, а его заместитель, курирующий эту сферу.

"Непосредственно его куратором является мой заместитель, который, согласно процедуре, написал заявление на мое имя об отставке в связи с тем, что человек под его кураторством был осужден. Но я принял решение, учитывая факты, что он никакого отношения не имеет к данному делу, принял решение его оставить. Он продолжает также работать и помогать развитию города", - пояснил Габит Сыздыкбеков.

Напомним, в феврале на заседании в акимате Шымкента был задержан руководитель Управления жилья Азат Момынов. Его вывели прямо из зала. Кадры задержания аким города публиковал в своих соцсетях.

Перед этим аким Шымкента Габит Сыздыкбеков говорил о коррупции среди подчиненных, отмечая, что в акимате работают и честные люди, и продажные.

В Антикоре сообщали, что Момынова подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов.

В августе Момынова приговорили к 9 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2191418-akim-shymkenta-obyasnil-pochemu-ne-podal-v-otstavku-posle-gromkogo-korrupcionnogo-skandala/

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