Токаев подписал закон о реформировании судебной системы Казахстана

Сегодня, 21 ноября, президент подписал закон, посвященный вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства".

Напомним, ранее мы писали, что сенат парламента одобрил в двух чтениях закон по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства.

Среди вводимых новшеств:

с 1 июля 2025 года вводится сплошная кассация по гражданским и уголовным делам;

стадия предварительного рассмотрения в кассационной инстанции будет исключена;

граждане будут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу;

вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств.

Кроме того, по аналогии с административными делами, сроки рассмотрения уголовных и гражданских дел в кассационной инстанции будут осуществляться в разумные сроки, но не более 6 месяцев.

Также, по данным суда, для расширения доступа в кассационную инстанцию с 1 июля 2027 года будут исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 тысяч.

При этом судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после их апелляционного обжалования.

Также, в связи с созданием самостоятельных кассационных судов, изменится и роль Верховного суда - его основным предназначением станет изучение и обобщение судебной практики и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия.

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане будут созданы три новых суда. Тогда сообщалось, что заработают три самостоятельных кассационных суда с едиными правилами обращения и пересмотра.

В июне этого года в мажилисе рассматривали законопроект по реформированию судебной системы и совершенствованию судопроизводства - в Казахстане собираются расширить перечень дел, по которым граждане могут подать в суд в любом регионе страны на выбор.

В нем также предлагается новая модель, согласно которой изменится роль Верховного Суда, его основным предназначением станет разъяснение и обеспечение единообразия судебной практики. Непосредственно правосудием будут заниматься только местные и кассационные суды.

В июне текущего года мы писали, что казахстанцы смогут судиться в других городах, если сомневаются в местных судьях.

Стоит отметить, что по реформированию судебной системы не раз высказывался и президент Касым-Жомарт Токаев. Выступая на XI съезде судей в октябре, он назвал дату начала работы самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам и заявил, что необходимо провести всю подготовительную работу по формированию состава новых кассационных судов.

"В этом направлении предстоит многое сделать. Как я уже отметил, хорошие результаты показало внедрение административной юстиции. Однако новая реформа судопроизводства вскрыла множество недочетов в деятельности государственных органов. Надо признать, что должная работа над ошибками в достаточной мере не проводилась. Это приводит к излишней нагрузке на суды по делам, в которых госорганы оказываются в итоге неправы", - отметит тогда президент.