"Важно жить по средствам": спикер сената назвал обеспечивающие инфляцию факторы

Спикер сената Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения закона о республиканском бюджете высказался об инфляции и назвал факторы, которые ее обеспечивают, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу палаты.

Растущая инфляция - это результат не только внешних, но и во многом внутренних компонентов. В сложившихся условиях крайне важно контролировать расходы бюджета.

Такое мнение спикер сената Маулен Ашимбаев озвучил в ходе заседания Палаты, на котором были рассмотрены законы "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы".

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, стремительный рост расходов вкупе с увеличением дефицита бюджета неминуемо ведет к ускорению инфляции.

"В риторике вокруг инфляции часто упоминается внешний компонент, что мы импортируем инфляцию. Да, конечно, если у наших ключевых торговых партнёров идет рост цен, это на нас будет сказываться. Но, в сегодняшней инфляции очень большой внутренний компонент. Расходы бюджета стимулируют спрос. Тем самым они давят на цены, повышают их. То есть, мы сегодня через увеличение расходной части бюджета сами стимулируем инфляцию. Поэтому в рамках стабилизации цен, общей нашей стратегической политики очень важно держать под контролем наши расходы. А расходы бюджета растут. И, вот, мы сейчас видим, что по ряду позиций повышаем траты", - сказал председатель палаты.

Однако, по мнению Маулена Ашимбаева, природа текущей инфляции также отражает влияние немонетарных факторов. В частности, цены в экономике разгоняет существенный рост тарифов на платные услуги, главным образом, коммунальные.