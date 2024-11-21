Единый социальный фонд передумали создавать в Казахстане

На заседании сената депутат Айнур Аргынбекова спросила, на какой стадии поручение президента о создании одного социального платежа и единого социального фонда, передает корреспондент NUR.KZ.

"Поручение главы государства прозвучало еще в 2019 году, и распоряжением премьер-министра была создана рабочая группа, в которую вошли все представители заинтересованных госорганов, Нацбанка, ассоциации финансистов Казахстана, НПП, представители страховых компаний.

По результатам работы было принято решение о нецелесообразности создания единого социального фонда и, соответственно, было принято решение – потому что Нацбанком, ассоциацией финансистов Казахстана были высказаны предложения, учитывая разнородность экономической природы отчислений – что не стоит эти фонды сегодня объединять.

Это будет нецелесообразным, поэтому данное решение было принято к сведению, и поручение снято с исполнения", – ответила депутату министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова.

Напомним, что в 2019 году Касым-Жомарт Токаев в своем послании в целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного управления активами поручил правительству изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа.

Добавим, сегодня на заседании сената спикер палаты Маулен Ашимбаев поднял вопрос об отчетности расходования средств государственными фондами – Ашимбаев заявил, что средства, выделяемые на госфонды, должны быть "подконтрольными и использоваться в общенациональных целях".

"Сегодня в этих фондах, включая - медстрахования, социального страхования, пенсионном и других, - огромные средства аккумулированы. Активы этих фондов превышают всю расходную часть бюджета страны.

В этом году расходная часть бюджета - 24 трлн тенге. Активы превышают 25 трлн и дальше растут. Представьте, какие средства. Но вопрос - в контроле и использовании этих средств", – заявил спикер сената.