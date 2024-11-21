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"Вопрос серьезный": отчетность ЕНПФ, ФМС и еще ряда фондов раскритиковали в сенате

Опубликовано:

Финансовая отчетность
Финансовая отчетность. Иллюстративное фото: pixabay.com

Спикер сената Маулен Ашимбаев на сегодняшнем заседании палаты высказался об отчетности расходования средств государственными фондами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Серьезный вопрос: огромные средства, а как расходуются, не видим. (...) Сегодня в этих фондах, включая медстрахования, социального страхования, пенсионный и других, огромные средства аккумулированы. Активы этих фондов превышают всю расходную часть бюджета страны. В этом году расходная часть бюджета - 24 трлн тенге. Активы превышают 25 трлн и дальше растут. Представьте, какие средства. Но вопрос - в контроле и использовании этих средств", - заявил Маулен Ашимбаев.

Он отметил слабую отчетность.

"Теперь по отчетности: когда мы смотрим исполнение республиканского бюджета, нам буквально на одной странице присылают отчет по этим фондам, одну табличку. И по ней очень сложно понять, что там происходит. В этой ситуации даже парламент не может проконтролировать эти расходы. Не знаю, насколько у Минтруда есть возможность смотреть, как используют менеджеры этих фондов эти средства. И в целом вопрос достаточно серьезный", - посетовал спикер сената.

По его словам, нужно, чтобы эти средства были "подконтрольными и использовались в общенациональных целях".

"В этом направлении, мне кажется, нужно будет какие-то меры предпринять, чтобы и депутаты видели, чтобы и правительство контролировало расходы, и чтобы они, главное, работали на нашу общую задачу. В частности, если у нас есть сейчас задачи по развитию реальной сектор-экономики, значит, часть этих средств должна работать на развитие реальной сектор-экономики через различные финансовые инструменты", - добавил Ашимбаев.

Напомним, в феврале депутат мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что поступает много жалоб от женщин, которые не могут взыскать алименты, и предложил создать в Казахстане алиментный госфонд.

Сегодня мы также подробно рассказывали, что в стране будут считать медианный доход населения на основе данных, которые собирает Цифровая карта семьи - система, ответственная за назначение пособий.

Недавно депутат мажилиса Мурат Абенов поднял вопрос о финансировании велоклуба "Астана" квазигоссектором. По его данным, на клуб уходит 31 млрд тенге. При этом весомых результатов нет. Министр спорта Ербол Мырзабосынов в ответ сообщил, что по четырем велоклубам в Казахстане проводится проверка, результаты будут позже. При этом он подчеркнул, что не 31 млрд тенге выделяется на "Астану", а примерно 5-6 млрд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2190542-ne-vidim-kak-rashoduyutsya-ogromnye-sredstva-spiker-senata-ob-otchetnosti-gosfondov-kazahstana/

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