Карин: число вышедших из казахстанского гражданства с 2019 уменьшилось более чем в 16 раз

Государственный советник Ерлан Карин провел очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства.

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте. На мероприятии рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.

Ерлан Карин отметил, что в последние 5 лет продолжается тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, что свидетельствует о росте авторитета института казахстанского гражданства.

Так, если в 2019 году было зафиксировано 1,7 тысяч случаев прекращения гражданства, то в 2020 году - 944, в 2021 году - 123, в 2022 году - 114, в 2023 году - 107, а за 10 месяцев 2024 года - 30 случаев.