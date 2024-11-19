Государственный флаг не нашли в кабинете чиновника в Актюбинской области

В Актюбинской области комиссия выявила нарушения в использовании государственных символов в ряде учреждений региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в областном акимате прошло заседание комиссии по государственным символам под председательством главы региона Асхата Шахарова.

В заседании приняли участие представители правоохранительных органов, руководители госструктур, акимы города Актобе и районов.

Руководитель управления внутренней политики Алибек Байнешов перечислил выявленные нарушения в использовании государственных символов.

"В ноябре члены комиссии провели мониторинг в Темирском и Уилском районах. В общем было проверено 54 учреждения. Были выявлены нарушения в использовании государственных символов.

Так, в зале заседаний аппарата акима Темирского района государственный флаг потерял свой эстетичный вид.

А в кабинете руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Темирского района флага вообще не оказалось.

В Шубаркудыкской начальной школе №5 не было освещения флага.

Государственные символы, используемые в акимате сельского округа имени Ш. Берсиева, в детском саду "Балдырган", в кабинете директора школы-гимназии имени Ш. Бекмухамбетова, в здании отдела государственных доходов Уилского района устарели и потеряли свой эстетичный вид", - озвучил результаты проверки руководитель управления внутренней политики.

В ведомстве добавили, что в ходе мониторинга была проведена разъяснительная работа и даны рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Напомним, летом прошлого года в Талдыкоргане на видео сняли порванный казахстанский флаг. Кадры появились в социальных сетях. Ситуацию поспешили прокомментировать в городском акимате, сообщив, что флаг порвался из-за погодных условий.

В конце августа того же года активистка из Талдыкоргана сняла на видео герб Казахстана, лежащий на земле около здания облсуда. Позже в полиции региона сообщили, что стражи порядка изучили видео и наказали виновных.