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"Огурцами я свою работу не оцениваю": почему вкусные овощи стоят дорого зимой, спросили главу Минторговли

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Овощной рынок
Овощи и фрукты. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в правительстве у главы Минторговли спросили, почему в списке социально-значимых товаров из продуктовой корзины казахстанцев до сих пор нет огурцов и помидоров, передает корреспондент NUR.KZ.

Задавая вопрос министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву, журналист отметила, что среди овощей в списке СЗПТ (социально-значимые продтовары) только морковь, картофель и лук.

Огурцы и помидоры не включены в этот список, поэтому цены сильно повышаются зимой – при этом дешевые овощи имеют плохой вкус, за вкусные нужно платить от 2 тыс. тенге за 1 кг.

"Вы правильно говорите, что мы не должны ограничиваться 19 продуктами (в списке социально значимых - прим. ред.), у нас в рационе есть, условно, 54 продукта, которые корзину формируют. (…) Но на рынке есть разные предложения, есть дешевые, есть и дороже. Цена-качество - это всегда был ключевой критерий - чем качественнее товар, тем он дороже", - ответил Шаккалиев.

Журналист спросила, как тогда Минторговли оценивает свою работу в сфере ценообразования на продукты.

"Огурцами я свою работу не оцениваю. На рынке присутствуют огурцы и помидоры. Есть невкусные, но дешевые, есть качественный товар, но дорогой. Это и есть рынок. Есть среднего качества, а качество - это понятие субъективное", - ответил министр.

Отметим, по информации АО СПК "Astana", на сегодняшний день в список социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, определенные виды мяса (говядина, курица), молочные продукты (молоко, кефир, творог), овощи (картошка, морковь, лук, капуста) и соль.

Также сегодня у главы Министерства торговли и интеграции спросили, как изменятся цены на продукты в связи с изменением курса доллара к тенге.

"Конечно, этот фактор тоже мы не можем отрицать, изменения курсовой разницы, и мы понимаем, что по импортозависимым позициям на рынке изменения могут быть. Это мы не отрицаем", - отметил он.

Напомним, что после выходных в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге. Ближе к вечеру показатель перевалил за эту цифру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2189504-ogurcami-ya-svoyu-rabotu-ne-ocenivayu-pochemu-vkusnye-ovoshchi-stoyat-dorogo-zimoy-sprosili-glavu-mintorgovli/

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