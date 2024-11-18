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Эзотерика

"Это не смертельно": вице-премьер Жумангарин об оставшемся под снегом зерне

Опубликовано:

Элеватор на фоне неба
Элеватор. Иллюстративное фото: Pxhere.com

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, на какую помощь могут рассчитывать аграрии страны, передает NUR.KZ.

"Я вам уже много раз говорил: "Плохое и хорошее делаете вы". На самом деле ситуация, когда зерно гниет, кто-то стоит в очереди на элеваторах, стоят в очереди на сдачу сахарной свеклы, вы поднимите прессу прошлых лет - всегда эти события происходят и всегда они остро воспринимаются.

Мы держим руку на пульсе всех проблемных моментов. И еще раз говорю, мы все эти вопросы решим, проблем нет, для себя не вижу. Мы знаем, что делать, у нас есть четкие цели. Как их достичь, мы тоже понимаем. Мы в контакте находимся со всеми нашими партнерами как по экспорту, так и по проблемным вопросам", - пояснил он.

По его словам, в Казахстане есть 30 млн тонн хранения, из них 50 хранится на элеваторах, и вторая половина - в частных хозяйствах.

"Не все хозяйства сдают свое хорошее зерно в элеватор. Для чего? Чтобы хорошее качество смешать со средним? Такого не бывает. Не все хозяйства сдают в элеватор, потому что не хотят стоять в очередях, либо тащить далеко.

Соответственно, под снегом остается зерно, какая-то часть подгнивает, но это не смертельно. Основная часть сушится и продается. Но тем, кому совсем плохо, мы им помогаем", - заверил Жумангарин.

Речь идет, в том числе, о прямом закупе пшеницы.

"Он не осуществлялся уже долгое время… последний раз было в 2011 году, если не ошибаюсь. Но команду мы дали закупать в первую очередь у малых и микропредприятий, потому что им наиболее тяжело. Потому что у них небольшие объемы, им тяжело выходить на экспорт, возможно, у кого-то отдаленные элеваторы.

Деньги нашли. Важна не сумма и источник финансирования: важен прецедент. Рынок живет сигналами. К сожалению, сейчас ему сигналы дают те, кто больше занимается хайпом. То есть мы сейчас видим, кому реально тяжело, а кто просто "наводит тень на плетень", как говорится. При чем это делают не аграрии, а люди которые на этом хотят пропиариться", - резюмировал заместитель премьер-министра.

На днях президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану нужно укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства и увеличивать число элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. При этом страна должна охватывать не только традиционные рынки, но и диверсифицировать экспорт.

Он отметил, что уже начаты плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана, куда отгружено 250 тысяч тонн ячменя. Также будут осуществлены поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и Северной Африки.

Стоит отметить, что в Казахстане запретили ввоз пшеницы всеми видами транспорта до 31 декабря текущего года. Данное решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 26 июля 2024 года.

При этом, транзит через страну разрешен.

В октябре Россельхознадзор обратился к Казахстану с просьбой приостановить экспорт в Россию казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника. Мотивировали они это тем, что в казахстанской продукции якобы стали чаще находить вредителей и болезнетворные бактерии. Казахстанская сторона направила ответный запрос, в котором запросила подтверждающие факты о выявленных нарушениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2188851-eto-ne-smertelno-zhumangarin-ob-ocheredyah-na-elevatorah-i-ostavshemsya-pod-snegom-zerne/

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