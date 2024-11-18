Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Госсоветник Ерлан Карин: Ценности порядка и свободы не противоречат друг другу

Опубликовано:

Ерлан Карин
Ерлан Карин. Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал о значимости принципа "Закон и Порядок" и важности соблюдения всеми гражданами общих ценностей и принципов.

Когда со стороны власти звучат призывы к соблюдению порядка, иногда это пытаются преподнести как угрозу правам и свободам граждан, как стремление власти все контролировать. Однако, как считает Ерлан Карин, принципы порядка и ценности свободы не противоречат друг другу.

По его мнению, для стабильного развития страны надо всесторонне культивировать принципы толерантности, уважения к законам, следования общепринятым правилам.

Принцип "Закон и Порядок", о котором говорит президент, начинается с соблюдения простых правил поведения в обществе, в своем окружении.

Если каждый из нас будет относиться друг к другу, к чужому мнению, законам с уважением, будет соблюдать общепринятые правила, то развитие нашей страны будет последовательным, и мы будем достигать поставленных целей, считает государственный советник Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2188746-gossovetnik-cennosti-poryadka-i-svobody-ne-protivorechat-drug-drugu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie