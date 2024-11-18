Госсоветник Ерлан Карин: Ценности порядка и свободы не противоречат друг другу

Государственный советник Ерлан Карин в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал о значимости принципа "Закон и Порядок" и важности соблюдения всеми гражданами общих ценностей и принципов.

Когда со стороны власти звучат призывы к соблюдению порядка, иногда это пытаются преподнести как угрозу правам и свободам граждан, как стремление власти все контролировать. Однако, как считает Ерлан Карин, принципы порядка и ценности свободы не противоречат друг другу.

По его мнению, для стабильного развития страны надо всесторонне культивировать принципы толерантности, уважения к законам, следования общепринятым правилам.

Принцип "Закон и Порядок", о котором говорит президент, начинается с соблюдения простых правил поведения в обществе, в своем окружении.

Если каждый из нас будет относиться друг к другу, к чужому мнению, законам с уважением, будет соблюдать общепринятые правила, то развитие нашей страны будет последовательным, и мы будем достигать поставленных целей, считает государственный советник Казахстана.