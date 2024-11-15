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Еще одна спецнаграда появится в Казахстане

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев на форуме работников сельского хозяйства
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме работников сельского хозяйства рассказал, что в стране появятся еще 9 почетных званий, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В своем недавнем послании я предложил учредить почетные звания для представителей рабочих профессий, изобретателей и ученых. В систему государственных наград планируется включить еще 9 почетных званий.

В частности, в знак признания огромного вклада работников сельского хозяйства в развитие страны будет учреждено звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері", - отметил Токаев.

По его словам, депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в соответствующие законы.

"В течение следующего года, объявленного годом рабочих профессий, в центре внимания должны быть подлинные люди-труженики. Уверен, это будет способствовать популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма", - сказал глава государства.

Выступление Токаева на форуме работников сельского хозяйства

Сегодня во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию. Также глава государства рассказал о влиянии социальных сетей на казахстанцев. По его словам, красивая жизнь в социальных сетях и агрессивная реклама так называемого успешного успеха создает у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто.

Токаев прокомментировал и возможный запрет на выплату премий государственным служащим. По его мнению, для повышения эффективности госорганов оплата труда рядовых сотрудников должна быть конкурентной, а премии помогают решать эту задачу.

При этом, Токаев предупредил, что срывы отопительного сезона будут рассматриваться как показатель некомпетентности руководителей. Кроме того, он затронул предлагаемые изменения в пенсионную систему страны.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что большого внимания требует качество еды в школьных столовых и упомянул недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области.

По словам президента, особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей в Казахстане. Глава государства добавил, что Казахстан будет поставлять свое зерно в Китай и Африку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2188109-eshche-odna-specnagrada-poyavitsya-v-kazahstane/

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