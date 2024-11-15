Казахстан будет поставлять свое зерно в Китай и Африку, заявил Токаев

На Форуме работников сельского хозяйства Касым-Жомарт Токаев анонсировал поставки казахстанского зерна в Китай, Европу и Африку, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заявил, что Казахстану нужно укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства и увеличивать число элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. При этом страна должна охватывать не только традиционные рынки, но и диверсифицировать экспорт.

"Уже начаты плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана, куда отгружено 250 тысяч тонн ячменя.

Также будут осуществлены поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и Северной Африки. Для наращивания морских перевозок запущен новый зерновой терминал в порту Курык. Учитывая возрастающие потребности новых рынков в продовольствии, будет усиливаться роль таких международных коридоров, как «Север – Юг» и Транскаспийский маршрут", - заявил Токаев.

Он добавил, что в последние годы одной из тем его международных переговоров является решение задачи по становлению Казахстана в качестве полноценного транспортно-логистического центра Евразии. Для этого в ближайшие 6 лет в Казахстане планируется масштабная модернизация железнодорожной сети.

Напомним, во время своего выступления на форуме президент также заявил, что сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей в Казахстане.

Кроме того, Токаев сегодня поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию. Также глава государства рассказал о влиянии социальных сетей на казахстанцев. По его словам, красивая жизнь в социальных сетях и агрессивная реклама так называемого успешного успеха создает у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто.

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал и возможный запрет на выплату премий государственным служащим. По его мнению, для повышения эффективности госорганов оплата труда рядовых сотрудников должна быть конкурентной, а премии помогают решать эту задачу.

Президент страны также на форуме затронул предлагаемые изменения в пенсионную систему страны.