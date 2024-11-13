Могут ли казахстанцам запретить сбор средств на свою карту для благотворительности, ответила Балаева

В кулуарах мажилиса у главы Минкультуры и информации спросили, рассматривают ли в Казахстане вопрос о запрете сбора средств на карты физлиц для благотворительных целей, передает корреспондент NUR.KZ.

Такой вопрос министру журналисты задали, поскольку ранее общественники сообщали, что правительство рассматривает введение запрета на сбор средств физическими лицами. И для рассмотрения этого вопроса при министерстве культуры и информации создана рабочая группа.

"Вопрос обсуждается, создана рабочая группа. Конкретных решений еще нет, поскольку мы собираем предложения, изучаем мнения экспертов. Вы должны понимать, что такие инициативы просто так не принимаются – поскольку есть отдельные факты спекуляций, мошенничества (при сборах на благотворительность – прим.авт.), поэтому в этой связи мы рассматриваем вопрос совершенствования механизма благотворительной помощи. Конкретных решений еще нет", - ответила министр Аида Балаева.

При этом она заверила, что цели "вредить нашим людям", нет.

"Все, что затрагивает интересы населения, не может кулуарно решаться в стенах одного министерства, соответственно, все это будет обсуждаться с участием институтов гражданского общества, СМИ не исключение – вы тоже можете вносить свои предложения, поскольку при министерстве создана рабочая группа.

Эта рабочая группа как раз все проблемные моменты, позитивные стороны рассматривает и анализирует, поэтому то, что будет вредить нашим людям – такие решения приниматься не будут. Здесь я ответственно могу вас заверить. Но опять-таки вопрос на стадии обсуждений, давайте дождемся результата", - добавила министр.

Главу Минкультуры и информации спросили, рассматривает ли рабочая группа вопросы о том, чтобы как-то различать мобильные переводы, которые поступали человеку "просто так", от средств, которые были переведены на карту с целью благотворительности.

"Конечно. Любое решение, которое принимается, оно должно рассматриваться комплексно и с точки зрения применительно практики, поэтому, конечно, эти вопросы обсуждаются", - ответила Балаева.

Стоит отметить, что казахстанцы уже давно имеют возможность оформлять запрет на получение новых кредитов. Этот инструмент работает в качестве защитного механизма против мошенников.

До недавнего времени эту услугу можно было подключать лишь на некоторое время (максимум на 6 месяцев), а после, чтобы оставаться защищенным, нужно было переоформлять запрет заново.

Осенью этого года добровольный отказ от получения новых кредитов в Казахстане стал оформляться бессрочно - до момента отмены.

Также отметим, что сейчас в Казахстане рассматривают возможность законодательно расширить основания, по которым банки и МФО должны будут списать мошеннические кредиты.