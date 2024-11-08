Крупные компании обязались поддержать Карагандинскую область (видео)

Аким Карагандинской области и руководство двух крупных компаний - "Казахмыс" и Qarmet - подписали меморандум о закупке местной продукции для питания своих работников, передает 24.kz.

Подписание документа состоялось во время рабочей поездки заместителя премьер-министра страны Тамары Дуйсеновой в Карагандинскую область. Она также ознакомилась с ходом реализации госпрограмм и посетила ряд объектов.

На совещании аким Карагандинского региона подписал меморандум с руководством двух градообразующих предприятий. Они обязались приобретать местную продукцию для питания своих работников. Стороны договорились, что средства будут направлены сельхозпроизводителям области.

"Сегодня Карагандинская область подписала меморандум с двумя крупными предприятиями - это "Казахмыс" и Qarmet. В них работают более 63 тысяч человек. Оба предприятия обеспечивают питание своим рабочим. Сумма, на которую они закупают продукты питания, превышает 10 млрд тенге. Мы договорились, что эти средства должны быть направлены сельхозтоваропроизводителям Карагандинской области", - отметила Тамара Дуйсенова.

На совещании также представили результаты республиканского мониторинга программы "Ауыл аманаты". А предприниматели из других регионов страны поделились опытом и рассказали, как эта программа помогает в бизнесе. Аким области отметил, что в регионе она пользуется большим спросом среди сельчан.

"В прошлом году выдали 456 микрокредитов. Большую часть получили владельцы личных подсобных хозяйств. Создано 639 рабочих мест и 62 сельхозкооператива", - рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Тамара Дуйсенова в Бухар-Жырауском районе проверила, как сельчанам уже помог проект "Ауыл аманаты". В Послании народу Казахстана Президент страны положительно оценил его эффективность. Вице-премьер отметила, что акимы сел должны больше информировать жителей об этой программе, чтобы донести до каждого фермера положительные стороны проекта и объяснить, как можно воспользоваться господдержкой.

Единой комплексной программой поддержки предпринимательства воспользовался житель села Ботакара Андрей Степаненко. Он получил безвозмездный грант, закупил оборудование для СТО. Ранее он был безработным и имел инвалидность второй группы. Теперь предприниматель не только обеспечивает себя, но и устроил на работу нескольких жителей. Теперь он планирует расширить бизнес, воспользовавшись кредитом по проекту "Ауыл аманаты".

Также во время рабочей поездки вице-премьер посетила в селе Самарканд строящуюся врачебную амбулаторию. Медицинский объект возводится по программе "Модернизация сельского здравоохранения", и его открытия жители ждут с нетерпением. Прежнее здание сгорело, и медики сейчас принимают пациентов в приспособленном помещении.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Казахмыс" была удостоена престижной премии "Қазақстан халқынан" в номинации "За стратегический альянс в благотворительности". Награда была вручена за активное взаимодействие с фондом "Қазақстан халқына" в ликвидации последствий ЧС и поддержку социальных программ.

Помимо этого, стало известно, что около 680 млрд тенге инвестиций вложили в экономику Карагандинской области с начала года. Экономика региона стабильно развивается - растут промышленное производство и инвестиции.