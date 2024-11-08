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Изменения хотят внести в правила тестирования госслужащих в Казахстане

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Госслужащий
Госслужащий. Иллюстративное фото: pixabay.com

Изменения планируют внести в правила тестирования административных госслужащих. Нововведения внесут в приказ главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, пишет NUR.KZ.

"Кандидатам на должность корпуса "Б", получившим результаты тестирования на знание законодательства РК ниже значений, указанных в программах тестирования, посредством веб-портала "Электронного правительства" в личный кабинет направляется справка о прохождении тестирования с результатами ниже значений прохождения тестирования", - говорится на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК в электронном виде.

Повторное тестирование допускается не ранее чем через три календарных дня со дня прохождения тестирования.

Нововведения следующие:

  • во время прохождения этапов отбора кандидат обеспечивает личное участие и отсутствие посторонних лиц;
  • не покидает место;
  • не отворачивается от экрана;
  • не закрывает изображение;
  • не отключает видеокамеру;
  • по запросу системы проводит круговой обзор помещения (360 градусов) в котором находится на момент прохождения отбора;
  • не разговаривает по телефону;
  • не использует и обеспечивает отсутствие стороннего программного обеспечения, позволяющего получать доступ к персональному компьютеру другими лицами (программы удаленного доступа), аудио гарнитуру (наушники), вспомогательные электронные, печатные, бумажные и иные материалы, а также предметы.

В случае соответствия кандидата квалификационным требованиям данной должности системой направляется уведомление о допуске к прохождению этапов конкурса.

Напомним, в августе сообщалось, что фактическая численность госслужащих составляет порядка 83 тыс. человек. Перед этим в Минфине рассказывали, что госбюджет тратит 1 трлн 32 тысячи тенге в год на зарплаты граждан, трудящихся на государственной службе.

В начале октября стало известно, что лицам, приравненным к госслужащим, хотят разрешить вести бизнес.

Между тем недавно министр финансов Мади Такиев заявил, что теперь госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на премии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2184891-izmeneniya-hotyat-vnesti-v-pravila-testirovaniya-gossluzhashchih-v-kazahstane/

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