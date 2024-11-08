Изменения хотят внести в правила тестирования госслужащих в Казахстане

Изменения планируют внести в правила тестирования административных госслужащих. Нововведения внесут в приказ главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, пишет NUR.KZ.

"Кандидатам на должность корпуса "Б", получившим результаты тестирования на знание законодательства РК ниже значений, указанных в программах тестирования, посредством веб-портала "Электронного правительства" в личный кабинет направляется справка о прохождении тестирования с результатами ниже значений прохождения тестирования", - говорится на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК в электронном виде.

Повторное тестирование допускается не ранее чем через три календарных дня со дня прохождения тестирования.

Нововведения следующие:

во время прохождения этапов отбора кандидат обеспечивает личное участие и отсутствие посторонних лиц;

не покидает место;

не отворачивается от экрана;

не закрывает изображение;

не отключает видеокамеру;

по запросу системы проводит круговой обзор помещения (360 градусов) в котором находится на момент прохождения отбора;

не разговаривает по телефону;

не использует и обеспечивает отсутствие стороннего программного обеспечения, позволяющего получать доступ к персональному компьютеру другими лицами (программы удаленного доступа), аудио гарнитуру (наушники), вспомогательные электронные, печатные, бумажные и иные материалы, а также предметы.

В случае соответствия кандидата квалификационным требованиям данной должности системой направляется уведомление о допуске к прохождению этапов конкурса.

Напомним, в августе сообщалось, что фактическая численность госслужащих составляет порядка 83 тыс. человек. Перед этим в Минфине рассказывали, что госбюджет тратит 1 трлн 32 тысячи тенге в год на зарплаты граждан, трудящихся на государственной службе.

В начале октября стало известно, что лицам, приравненным к госслужащим, хотят разрешить вести бизнес.

Между тем недавно министр финансов Мади Такиев заявил, что теперь госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на премии.