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Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: t.me/madenietaqparat

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева встретилась в Париже с министром культуры Франции Рашидой Лати, а также руководством музеев, передает NUR.KZ со ссылкой на МИК РК.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, на встрече министры Казахстана и Франции обсудили перспективы расширения культурного сотрудничества двух стран, отметив значительный прогресс в культурных отношениях и подчеркнув важность взаимных визитов президентов Казахстана и Франции.

На встрече подписали ряд соглашений, в числе которых - Декларация о намерениях в сотрудничестве в области музеев и культурного наследия, а также Меморандум о взаимопонимании между Национальным музеем Республики Казахстан и Музеем Гиме.

Как сообщила Аида Балаева, продвижение и интеграция казахского исторического и культурного наследия в глобальный гуманитарный ландшафт являются одним из приоритетов культурной политики государства.

Кроме того, было предложено усилить сотрудничество в научно-исследовательской сфере и организовать стажировки для казахстанских специалистов.

Аида Балаева выразила уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему углублению культурных связей и создадут основу для новых совместных проектов, укрепляющих отношения между Казахстаном и Францией.

Она добавила, что можно рассмотреть возможности сотрудничества при проведении культурных мероприятий - например, в кино, презентации казахской литературы во Франции и во взаимодействии концертных организаций, а также касательно детского контента.

Министры также обсудили вопросы обмена опытом в части музейной экспертизы, сохранение исторического наследия и внедрение новых технологий в музейное дело. А также проявили интерес к сотрудничеству в сфере моды - Аида Балаева предложила сфокусировать внимание на этнической моде и ее представленности на мировых площадках.

Помимо этого, незадолго до государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию Аида Балаева провела встречу с президентом-директором музея Лувр Лоранс де Кар.

Стороны обсудили возможность обмена опытом между музеями Казахстана и Лувром в виде проведения совместных семинаров и конференций. Сотрудничество может охватить не только выставочную, но и научно-исследовательскую сферу, включая археологические исследования, публикации научных материалов и обмен опытом по направлениям музейной деятельности.

Министр культуры и информации Казахстана отметила, что при Нацмузее планируется открыть центр реставрации, а для этого будет ценна поддержка Лувра в научной сфере, подготовке кадров и организации выставок.

Аида Балаева подчеркнула, что организация мастер-классов и стажировок для казахстанских специалистов станет важным шагом для обмена профессиональными знаниями и совершенствования музейного дела в Казахстане.

Также в рамках визита во Францию прошло торжественное открытие выставки "Казахстан: сокровища Великой степи" в музее Гиме. Были представлены экспонаты, которые охватывают почти четыре тысячелетия культурного феномена Великой степи в мировой истории.

В экспозиции представлено 35 редких артефактов из коллекций Национального музея Республики Казахстан и Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет-Султан», отражающих ключевые этапы казахстанской истории.

"Высокая миссия музея состоит в том, чтобы, демонстрируя культурные ценности прошлого, творить историю современности. Мы привезли самые ценные экспонаты, которые впервые представлены зарубежной публике в современном новаторском формате. Сегодня мы становимся свидетелями рождения новой истории развития отношений между нашими странами", - отметила министр.

Посетители смогут увидеть артефакты, иллюстрирующие развитие кочевой культуры и государственности, от гунно-сарматского периода до Казахского ханства. Особенностью выставки стал мультимедийный контент, позволяющий глубже погрузиться в культурное наследие Казахстана

Янник Линц, директор Национального музея искусств Азии - Гиме, отметила, что на выставке можно увидеть пять "джоконд" Казахстана. А идея выставки родилась во время визита президента Франции в Казахстан год назад.

"Выставка предлагает это иммерсивное путешествие в Казахстан с его пейзажами, его звуками и особенно с его пятью шедеврами или ансамблями шедевров, который иллюстрируют пять этапов этой цивилизации. От античной истории до Казахстана 18-го века", - сказала Янник Линц.

Между тем министр культуры Казахстана выразила благодарность французским коллегам за поддержку в организации выставки, подчеркнув важность культурного взаимодействия между Казахстаном и Францией.

Выставка продлится до 24 марта 2025 года. 5 ноября, ее посетят Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Отметим, что мероприятие получило поддержку посольства Казахстана во Франции, Фонда Булата Утемуратова, компании Alstom Kazakhstan, ТОО Visor Group и Кенеса Ракишева.

Кроме того, в рамках визита во Францию Аида Балаева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне.

"Мы могли бы успешно сотрудничать в части переводов и совместного выпуска книг для дальнейшей популяризации казахского культурного наследия. Я приложу все усилия для того, чтобы проекты ЮНЕСКО, в том числе и наши совместные, успешно реализовывались", - отметила Балаева.

Стороны также обсудили ключевые направления культурного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО, в частности, по охране памятников всемирного культурного наследия, изучения и популяризации нематериального культурного наследия, развитию креативных индустрий.

Эрнесто Оттоне отметил, что встреча оказалась очень плодотворной. Были обсуждены различные проекты Казахстана и Франции в части Всемирного наследия, сохранения нематериального наследия.

"Без сомнений, в последние годы совместная работа ведётся интенсивно, особенно большой прогресс виден на местах в работе по проектам ЮНЕСКО и Казахстана", - сказал Эрнесто Оттоне.

В завершение встречи Аида Балаева поблагодарила Оттоне за совместную плодотворную работу в продвижении казахстанской культуры в глобальном масштабе и выстраивание конструктивного диалога между государствами-членами ЮНЕСКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2183097-aida-balaeva-vstretilas-s-ministrom-kultury-francii/

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