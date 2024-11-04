"Волшебной палочки у меня нет": почему в Семее не решаются множество проблем, ответил аким

На брифинге в СЦК главу области Абай спросили, почему в Семее активно развивают футбол и занимаются украшательством города, но не решают важных системных проблем, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что семейчане продолжают жаловаться на проблему канализации, отсутствия горячей воды летом, на плохие дороги, освещение и уборку снега.

"Я не могу сказать, что системные вопросы не решаются. Что касается горячей воды, на протяжении 20 лет горячей воды у нас нет, я понимаю, что это плохо, всегда считал, что это плохо, но, тем не менее, вопрос строительства ТЭЦ на повестке стоит до тех пор, пока ТЭЦ наш не будет построен, в летнее время горячей воды не будет. Давайте начнем с этого.

Что касается вопросов развития футбола, я же понимаю, к чему вы клоните. Что я большой болельщик футбола? Ну, это нормальное явление. Но при этом деньги, которые направляются из бюджета области на содержание футбольной команды, это всего лишь 1,9 млрд тенге. Если исходить из того, что там есть детская футбольная команда и прочее - то есть, чтобы у вас не было иллюзий, что там какие-то баснословные деньги", - ответил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Касательно благоустройства Семея он добавил, что большинство улиц было сделано за счет внебюджетных средств.

"Что касается подмостовых пространств, улицы Мангилик ел, детской железной дороги, благоустройство острова - я сомневаюсь, что наши жители говорят, что этого делать не нужно", - добавил аким.

Глава региона также заявил, что асфальтирование дорог в Семее довели с 38 до 50%, однако, для цифры в 95% городу нужны большие деньги – около 38 млрд тенге.

Аким Нурлан Уранхаев добавил, что у него нет волшебной палочки для решения сразу всех вопросов.

"Если вы думаете, что мы возьмем, и за один год сделаем все дворы, сделаем все дороги, дадим горячую воду – ну, на самом деле волшебной палочки у меня нет, поверьте мне. И то, что мы делаем и планируем делать - у нас находится в комплексном плане, который утвержден правительством и мы шаг за шагом работу ведем (…)

У нас комплексный план, чтобы все эти вопросы решить. То, что 25 лет не делалось, быстро не решишь, даже за 3-5 лет, но до 2028-го года этот наш комплексный план мы исполним", - добавил глава региона.

Год назад Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Позже вице-премьер-министр Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

В декабре 2023 года сообщалось, что в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Тогда стало известно, что ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году.

Позже глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в кулуарах кабмина рассказал, когда начнется строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.