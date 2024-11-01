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Есть ли у казахстанцев риск остаться без работы из-за роботизации, ответили в Минтруда

Опубликовано:

Робот работает за компьютером
Робот. Иллюстративное фото: Love Employee/Getty Images

Глава Минтруда Светлана Жакупова на встрече с журналистами ответила на опасения казахстанцев по поводу планов внедрить роботов на производстве, передает NUR.KZ.

"Рисков того, что люди останутся без работы, нет", - сказала она.

Президент Центра развития трудовых ресурсов привет простой пример в подтверждение.

"Вот, например, те же беспилотники заменяют людей, но ими должны управлять операторы, кто-то должен их ремонтировать и так далее. Поэтому сильно не стоит бояться. Мы живем в этом мире. Ожидать, что в ближайшее время (людей заменят роботы - прим. ред.) - нет. Но всегда любая промышленная революция давала всплеск в смежных отраслях", - пояснил Даулет Аргандыков.

Отметим, ранее в Минюсте сообщали о внедрении проекта "Робот", который автоматически запускает исполнительное производство без участия судебного исполнителя.

Данный проект исключает необходимости контактировать с судебными исполнителями, все действия производятся онлайн-режиме и не нужно предъявлять квитанции и прочие подтверждающие документы для прекращения производства и снятия арестов.

Позже в ведомстве заявили, что робот-судоисполнитель сэкономил казахстанцам свыше 200 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2181951-zamenyat-li-roboty-lyudey-na-rabochih-mestah-rasskazala-zhakupova/

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