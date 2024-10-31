Министр Балаева: Люди труда – самая большая ценность государства

В театре "Астана Балет" министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила лауреатов престижных молодежных международных конкурсов в сфере культуры.

Министр поздравила победителей, особый акцент сделав на роли их родителей и педагогов.

"Я рада, наконец-то, встретиться с вами. Наша встреча должна была состояться в преддверии Дня Республики, однако из-за масштабных мероприятий, посвященных празднику, мы встретились только сегодня. В честь нашего национального праздника сам глава государства и мы от его имени поздравили заслуженных деятелей из самых разных сфер, в том числе людей благородных профессий. Среди них - педагоги, врачи, спасатели, работники культуры", - отметила Балаева.

По словам министра, успехи молодых дарований также стали результатом долгой и кропотливой работы их учителей.

"Ваши достижения - это, в первую очередь, результат упорного труда, не только вашего, но и ваших педагогов и родителей. А люди труда - это самая большая ценность государства, и сегодня их заслуги признаются и отмечаются на самом высоком уровне. Большое спасибо за все ваши усилия, вложенные в ваших замечательных детей.

Сегодня в Казахстане существует и появляется множество инициатив и проектов, направленных на поддержку и раскрытие молодых талантов во многих сферах, в том числе в сфере культуры и искусства. Глава государства всегда подчеркивает, что будущее нашей страны в руках молодежи. Вы являетесь примером для своих сверстников и младшего поколения. Уверена, что самые большие победы у вас еще впереди", - отметила министр.

Участники встречи обсудили реализуемые государством проекты, направленные на поддержку молодых дарований и развитие их творческого потенциала.

В завершение встречи Аида Балаева наградила победителей конкурсов и их родителей и педагогов благодарственными письмами и памятными подарками за успехи на международной арене.