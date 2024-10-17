Активизировать работу правительства поручил Токаев Бектенову

Премьер-министр Олжас Бектенов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о показателях социально-экономического развития в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Олжас Бектенов на приеме президента отчитался о показателях социально-экономического развития по итогам третьего квартала текущего года.

Так, в рамках реализации поручений главы государства усилены меры по диверсификации экономики.

Рост ВВП за отчетный период в результате развития несырьевого сектора составил 4%. Наибольший подъем демонстрируют сельское хозяйство (11,4%), строительство (10,1%), транспорт (8%), связь (6,4%), торговля (6,3%) и обрабатывающая промышленность (4,8%).

Увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности зафиксировано в 14 регионах.

Внешний товарооборот за январь-август текущего года составил 91,7 млрд долларов, при этом доля экспорта выросла на 3,3%. Положительный торговый баланс увеличился на 34,8% и достиг 15,4 млрд долларов.

В государственный бюджет поступило 14,9 трлн тенге. В структуре расходов приоритетом остаются социальные обязательства.

Также премьер-министр представил президенту информацию об исполнении его поручений по возврату незаконно приобретенных активов:

с начала года комиссией одобрены соглашения по возврату активов на сумму около 450 млрд тенге;

на сегодня в доход государства обращены активы на 265 млрд тенге, в том числе 177 млрд тенге – в денежном выражении. Все возвращенные средства направляются на социально значимые цели;

субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" начата реализация ряда проектов, среди которых финансирование программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц, строительство культурно-образовательного центра и спортивного манежа.

Дополнительно Бектенов доложил Токаеву об итогах заседания совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде.

Президент отметил необходимость активизации работы правительства с целью обеспечения устойчивого роста экономики Казахстана за счет диверсификации, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инноваций в агропромышленном комплексе и реализации крупных индустриальных и инфраструктурных проектов.

Напомним, ранее 16 октября президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева с отчетом за 9 месяцев текущего года. По итогам встречи президент дал акиму Алматы ряд поручений по увеличению вклада малого и среднего бизнеса в экономику города, развитию транспортного каркаса и экологизации общественного транспорта, а также качественной модернизации инженерной и социальной инфраструктуры.

14 октября Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства с отчетом по ситуации в аграрной отрасли. В конце встречи президент поставил перед министром ряд задач по дальнейшему развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.