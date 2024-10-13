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Токаев посетил финал Чемпионата Азии по настольному теннису в Астане (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Токаев на чемпионате. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису, который проходит в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев посетил матчи финалов в индивидуальном и командном зачетах первенства Азии по настольному теннису, проходящего в столице, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В турнире приняли участие 210 спортсменов из 26 стран, в том числе победители Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Напомним, что Чемпионат Азии по настольному теннису в Астане завершается сегодня, 13 октября, в Астане. На днях мужская сборная Казахстана выбыла в четвертьфинале, уступив Индии.

Кроме того, наша страна заняла 7 место, что является лучшим результатом за всю историю выступления на континентальном первенстве.

Отметим, что президент Токаев, судя по всему, сам увлекается настольным теннисом. В мае 2022 года, во время своего визита в Турцию, он сыграл в партию с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В октябре того же года, когда уже турецкий лидер находился в Астане, они вновь сыграли в настольный теннис.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2173692-tokaev-posetil-final-chempionata-azii-po-nastolnomu-tennisu/

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