"Не ищите грязь под ногтями": Минобороны о клипе жены Жаксылыкова с военной техникой и солдатами

Официальный представитель Министерства обороны прокомментировал бурные обсуждения в Сети касательно давнего клипа жены главы ведомства Руслана Жаксылыкова, передает NUR.KZ.

"Не нужно искать "грязь" под ногтями. Клип с участием супруги министра обороны о Национальной гвардии был снят около 10 лет назад. Вызывает недоумение, что некоторые СМИ и блогеры спустя столько лет пытаются сделать на этом какую-то сенсацию, по своему трактуя появления на свет данного клипа.

Нет никаких секретов. Сделаю пояснение. Это был первый военно-патриотический и имиджевый клип войск Национальной гвардии на тот период. Песню в клипе исполняет солистка ансамбля песни и танца Нацгвардии. Съемки проводились на территории воинской части и на учебном полигоне.

Видеокадры с военной техникой и личным составом были отсняты во время плановых занятий по боевой подготовке. Никаких государственных средств на создание клипа не было потрачено. Была привлечена спонсорская помощь. С того времени данный клип находится в открытом доступе", - пишет официальный представитель министерства Руслан Жангулин в Facebook.

Отметим, что недавно Жангулин прокомментировал появившиеся в Сети семейные фото министра обороны Руслана Жаксылыкова с женой и детьми, которые были обвешаны медалями.

По информации на официальном сайте МО, Жаксылыков Руслан Фатихович родился 4 марта 1966 года в Каскелене, Алматинской области. Имеет звание генерал-полковника.

Трудовой путь начал в 1987 году.

С 2008 по 2013 год - командующий внутренними войсками МВД РК.

С 2013 по 2014 год - главнокомандующий внутренними войсками МВД РК.

В 2014-2021 годы - главнокомандующий Национальной гвардией.

С сентября 2021 по январь 2022 года - заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий Национальной гвардией.

С 19 января 2022 года - министр обороны.

Клип Эльмиры Баққали можно посмотреть ниже.