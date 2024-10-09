Какую роль молодые лидеры играют в укреплении межрелигиозного диалога

Первый Форум молодых религиозных лидеров "Формируя общее будущее: роль молодых лидеров в укреплении межрелигиозного диалога" под эгидой съезда лидеров мировых и традиционных религий состоялся сегодня в Астане.

Участники – представители более 30 стран мира обсудили пути решения актуальных проблем современности. По итогам заседания было принято совместное обращение молодых религиозных лидеров и обозначены ключевые направления совместной работы.

Открывая работу Первого Форума молодых религиозных лидеров, председатель сената Парламента РК, руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев зачитал обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева к участникам встречи. Глава государства напомнил, что два года назад на заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий предложил разработать новые методы взаимодействия, нацеленные на совершенствование его деятельности. Данная инициатива была единогласно поддержана делегатами. В рамках проводимой в этом направлении работы проводится и сегодняшний Форум.

"Съезд лидеров мировых и традиционных религий является общепризнанной диалоговой площадкой, которая способствует установлению гармонии цивилизаций, укреплению мира и стабильности. Вовлечение в реализацию такой важной миссии молодого поколения – требование времени. Поскольку именно молодежь во все времена служила вестником созидания и обновления. Активное участие молодежи, проживающей в разных странах мира, в вопросах религии оказывает непосредственное влияние на определение духовного будущего человечества. В результате геополитической нестабильности в мире сегодня возникли различные угрозы. В это непростое время очень важно сформировать новую систему международной безопасности. Исключительная роль в этом деле отводится религиозным лидерам. В свою очередь участие молодых людей придаст новый импульс данной работе", – говорится в приветственном обращении Касым-Жомарта Токаева.

Как отметил Маулен Ашимбаев, Форум призван стать уникальной платформой межрелигиозного диалога среди молодых лидеров, открывающей новые возможности для объединения усилий в преодолении существующих вызовов.

"Идея создания этого Форума возникла в ответ на растущие глобальные проблемы. На этом тревожном фоне, как подчеркивает Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, диалог – это единственный путь к созданию благоприятной среды для достижения согласия по новым принципам и нормам. В современном мире, в условиях нарастания конфликтов и противоречий, духовная дипломатия играет важную роль в качестве проводника между культурами и религиями, а также для объединения усилий в борьбе с глобальными вызовами. И первый Форум молодых религиозных лидеров является частью этой миссии. Мы убеждены, что именно вы, молодые лидеры, способны придать новый импульс межрелигиозному диалогу, продолжить и укрепить традиции мира, толерантности и взаимопонимания", – сказал в своем выступлении руководитель секретариата Съезда, обращаясь к участникам встречи.

Маулен Ашимбаев также подчеркнул, что молодежь является главным проводником позитивных перемен и гарантом устойчивого развития. Поэтому крайне важно, чтобы голос молодого поколения был услышан, а его идеи и инициативы учтены при формировании и реализации важнейших вопросов глобальной политики.

В этой связи он обозначил несколько ключевых направлений, необходимых для качественной реализации потенциала молодых лидеров для формирования общего будущего, включая мир и безопасность, изменение климата, цифровое сотрудничество, и другие актуальные задачи по построению справедливого, стабильного и мирного будущего.

"Важно формировать атмосферу неприятия любых проявлений насилия и жестокости, способствовать мирному урегулированию конфликтов и созданию гармоничных отношений в обществе. И здесь молодежь играет стратегическую роль. Важно также сформировать у людей иммунитет к дезинформации и злонамеренной пропаганде, активно содействовать повышению доступности и качества образования для детей и молодежи. Необходимо поддерживать инициативы, направленные на развитие инклюзивного образования, активно вносить свой вклад в продвижение принципов устойчивого развития и донести до своих сообществ необходимость ответственного и этичного использования цифровых технологий во благо человечества", – призвал религиозных лидеров к активному взаимодействию Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, участники Форума выразили признательность руководству и секретариату Съезда за предоставленную возможность молодым представителям разных конфессий, международных и общественных организаций, ученым и политикам обсудить актуальные проблемы современности и попытаться совместно найти эффективные пути их решения. Высоко был отмечен вклад Съезда для обеспечения преемственности и сохранения традиций межрелигиозного и межкультурного диалога и духовной дипломатии.

Наряду с обсуждением роли молодых религиозных лидеров в устойчивом развитии мира в ходе панельных сессий речь шла и о духовных ценностях в эру новых технологий, в том числе о вызовах и возможностях искусственного интеллекта.

Перед молодыми участниками Форума выступили глава бюро по вопросам ислама Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола, монсеньор Халед Акаше, генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мухаммед Абдельсалам, генеральный директор министерства толерантности и сосуществования ОАЭ Афра Мохамед Альсабри, заместитель генерального секретаря Англиканской общины Джо Бэйли Уэллс, заместитель генерального секретаря неправительственной организации "Религии за Мир" Дипика Сингх, президент Института Тонафа Эммануэль Ганс и другие молодые религиозные лидеры.

В ходе секционных заседаний участники Форума обсудили роль молодых лидеров в устойчивом развитии мира, в диалоге культур и религий, а также духовные ценности в эру цифровизации и искусственного интеллекта.

По итогам Форума был принят итоговый документ – Совместное обращение молодых религиозных лидеров, в котором его участники отметили консолидирующую и созидательную роль Съезда и первого Форума, а также выразили готовность направить свои знания, энергию и ресурсы на построение мира, в котором преобладают взаимоуважение и согласие, милосердие и сострадание, взаимопонимание и сотрудничество. Также участники встречи решили провести следующий Форум молодых религиозных лидеров в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2025 году в городе Астане.

Отмечая содержательность дискуссий и продуктивного обмена идеями, Маулен Ашимбаев охарактеризовал предложения, направленные на решение насущных проблем современного мира смелыми, а совместное Обращение – символичным и значимым итогом общих усилий.

"В совместном обращении участников первого Форума молодых религиозных лидеров подчеркивается важнейшая роль межконфессионального диалога в объединении человечества для преодоления глобальных вызовов. Действительно, только работая вместе, мы можем эффективно решать такие проблемы, как бедность, изменение климата, кризисы и неравенство. Намерения, закрепленные в этом документе, закладывают прочную основу для дальнейших совместных действий и взаимовыгодного сотрудничества молодых лидеров. Как отметил президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, молодые люди являются ключевой движущей силой позитивных изменений в мире. Ваша энергия, энтузиазм и идеи могут придать значимый импульс межрелигиозному диалогу и помочь международному сообществу противостоять современные вызовам", – заключил спикер сената.

Отметим, что инициатива о проведении Форума молодых религиозных лидеров отражена Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2023 годы, принятой по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева.