Фото обвешанных медалями жены и детей министра обороны прокомментировали в МО

В кулуарах мажилиса сегодня официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин прокомментировал появившиеся в Сети семейные фото министра обороны, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, в Сети появились семейные фото министра обороны Руслана Жаксылыкова, где его жена и дети были обвешаны медалями.

"Я скажу, что семейные фото министра обороны не касаются служебной деятельности его. Каждый гражданин имеет на это право согласно Конституции. То, что она появилась в Сети в этот период, надо посмотреть, как она появилась в Сети, потому что она не была специально тиражирована. Возможно, она ушла из той фотостудии, где была фотосессия.

Что касается медалей - супруга министра обороны также является военнослужащей, она проходит службу в рядах Нацгвардии, и те медали, которые имеются, это в основном юбилейные медали. На детях муляж для тематической фотосессии", - заявил представитель Минобороны.

Также его спросили о видео, на котором министр обороны на совещании отчитывает своих подчиненных - журналисты отметили, что видео похоже на пиар, чтобы "спасти себя" на фоне произошедших в армии трагедий.

"Вы знаете, что у нас в Министерстве обороны постоянно проводятся различные совещания, аппаратные, военные советы, коллегии, где руководитель оборонного ведомства, должные лица руководящего состава вооруженных сил ставят задачи, делают замечания, критически высказываются, и это было одно из совещаний, когда действительно министр обороны сделал критику в адрес должностных лиц за упущение работы с личным составом. Это не попытка (спасти себя - прим. ред.), я вам так скажу", - добавил спикер.