Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Фото обвешанных медалями жены и детей министра обороны прокомментировали в МО

Опубликовано:

Руслан Жаксылыков
Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба МО РК

В кулуарах мажилиса сегодня официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин прокомментировал появившиеся в Сети семейные фото министра обороны, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, в Сети появились семейные фото министра обороны Руслана Жаксылыкова, где его жена и дети были обвешаны медалями.

"Я скажу, что семейные фото министра обороны не касаются служебной деятельности его. Каждый гражданин имеет на это право согласно Конституции. То, что она появилась в Сети в этот период, надо посмотреть, как она появилась в Сети, потому что она не была специально тиражирована. Возможно, она ушла из той фотостудии, где была фотосессия.

Что касается медалей - супруга министра обороны также является военнослужащей, она проходит службу в рядах Нацгвардии, и те медали, которые имеются, это в основном юбилейные медали. На детях муляж для тематической фотосессии", - заявил представитель Минобороны.

Также его спросили о видео, на котором министр обороны на совещании отчитывает своих подчиненных - журналисты отметили, что видео похоже на пиар, чтобы "спасти себя" на фоне произошедших в армии трагедий.

"Вы знаете, что у нас в Министерстве обороны постоянно проводятся различные совещания, аппаратные, военные советы, коллегии, где руководитель оборонного ведомства, должные лица руководящего состава вооруженных сил ставят задачи, делают замечания, критически высказываются, и это было одно из совещаний, когда действительно министр обороны сделал критику в адрес должностных лиц за упущение работы с личным составом. Это не попытка (спасти себя - прим. ред.), я вам так скажу", - добавил спикер.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2172159-foto-obveshannyh-medalyami-zheny-i-detey-ministra-oborony-prokommentirovali-v-mo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie