Чиновников наказали за срыв госзакупок почти на 4 млрд тенге

В Акмолинской области должностных лиц госорганов привлекли к ответственности за неправомерный отказ от госзакупок на сумму 3,8 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Акмолинской области провела анализ на предмет соблюдения законности в сфере госзакупок.

"Установлено, что госорганами осуществлены ряд отказов от закупок в нарушение Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" по надуманным основаниям на общую сумму 3,8 млрд тенге", - отметили в надзорном органе.

К примеру, одним из отделов строительства района осуществлен отказ от госзакупок по причине неверного указания уровня сложности объекта, отсутствия генерального плана и другой документации.

"Данные основания не применимы для отказа от госзакупок и дальнейшего незаключения договора", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

Таким образом, указанные неправомерные действия государственных органов нарушили права предпринимателей, принцип добросовестной конкуренции и привели к коррупционным рискам.

По представлению прокуратуры области восемь должностных лиц привлекли к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 2 млн тенге.

С начала года в СКО надзорный орган отменил 20 госзакупок с нарушениями и предотвратил расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге. В рамках анализа рационального использования бюджетных средств были выявлены грубые нарушения законодательства.

А прокуратура Жамбылской области отменила конкурсы государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге. Фальсификация данных послужила основанием для признания победителя конкурса на строительство объектов водоснабжения недобросовестным участником.