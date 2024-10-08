"Гарантирую безопасность": Саткалиев рассказал, как повлияет АЭС на экологию и экономику региона

Глава Минэнерго на брифинге в кабмине рассказал, какие моменты будут учитываться при строительстве АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Саткалиев отметил, что строительство атомной станции - это вопрос контроля, технологий и исполнения законодательства.

"Все эти пункты на стадии строительства будут в полном объеме, конечно же, реализованы. Современные станции абсолютно безопасны с точки зрения экологии, технологий и операционных режимов. Продолжая тему, мне все-таки очень понравился вопрос по поводу того, жить там или не жить. Балхаш на самом деле уникальное озеро, природный заповедник, и строительство будет вестись в соответствии с экологическим законодательством", - добавил он.

В целом, по словам министра, данная станция даст мощнейший толчок развитию экономики региона.

"Будут созданы огромное количество рабочих мест, будут развиваться учебно-образовательные организации, туризм любого вида. Любители рыбной ловли тоже получат уникальные возможности для реализации своих хобби", - подчеркнул глава Минэнерго.

В пример он привел турецкий город Аккую, где строится атомная станция.

"Город становится центром притяжения и только на стадии строительства в 4 раза вырос внутренний валовый продукт. Поэтому я гарантирую жителям, что строительство будет безопасным, эксплуатация будет безопасна. И, может быть, в какой-то период времени и мы там поживем", - резюмировал Саткалиев.

Напомним, сегодня Скляра и главу Минэнерго журналисты спросили, готовы ли они перевезти свои семьи в село Улкен Алматинской области, где планируют строить АЭС, чтобы таким образом с одной стороны контролировать, а с другой - гарантировать безопасность станции. В ответ те сообщили о планах регулярно там бывать.

Также сегодня на брифинге Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС в Казахстане. По его словам, с наибольшей вероятностью это будет консорциум, потому что безопасность превыше всего.

Добавим, сегодня в ЦИК озвучили окончательные итоги референдума по строительству АЭС в Казахстане - за строительство АЭС в Казахстане проголосовало 71,12%, или 5 561 937 казахстанцев, принявших участие в референдуме, против – 2 045 271 человек. Больше 82 тыс. голосовавших выбрали оба ответа в бюллетене.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС. Голосование состоялось в минувшее воскресенье, 6 октября. По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев.