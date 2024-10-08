"Планирую регулярно там бывать": главу Минэнерго спросили о переезде в село Улкен, где будет строиться АЭС

Заместитель премьер-министра Роман Скляр и глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге сегодня высказались о том, готовы ли они перевезти свои семьи в село Улкен, передает корреспондент NUR.KZ.

Обоих чиновников журналисты спросили, готовы ли они перевезти свои семьи в село Улкен Алматинской области, где планируют строить АЭС, чтобы таким образом с одной стороны контролировать, а с другой - гарантировать безопасность станции.

Саткалиев ответил, что вопрос считает неудобным, так как он касается его личной жизни. Но все же он отметил, что современные атомные станции являются практически безопасными объектами, оснащенными всеми необходимыми средствами физической защиты с минимальными выбросами.

"В рамках строительства, безусловно, будут продолжительные инспекции, связанные с контрольным обходом строительства. И я планирую регулярно там бывать. Если будет, соответственно, решение… исходя от исполнения профессиональных обязанностей и исходя из ответственности за предлагаемое решение по покрытию дефицита электроэнергии, я готов подобные командировки осуществлять в соответствии с моими должностными обязанностями", - ответил глава Министерства энергетики.

Его поддержал Роман Скляр.

"Вы, наверное, имеете в виду, что иногда при строительстве моста проектировщики и строители перед тем, как первая колонна грузовиков проедет, становятся под этот мост и на себе испытывают его прочность.

Атомная электростанция - это нечто другое, это не мост. На поколениях станций 3+ не было ни одной внештатной ситуации, там даже нет необходимости человеку участвовать в процессе, когда возникнет последовательная ситуация. Наша задача - построить самую современную станцию", - объяснил он.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции на территории страны. Граждане должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Позже стали известны результаты exit poll (опрос на выходе с избирательных участков).

Согласно предварительным данным, озвученным Центральной комиссией референдума, итоговая явка составила 63,87%. Всего в голосовании приняли участие 7 820 918 человек.

А сегодня были оглашены окончательные итоги референдума. Так, число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937 человек. Количество граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.