Касымбек доложил Токаеву о ситуации с отоплением в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сегодня акима Астаны Жениса Касымбека и озвучил ряд поручений по дальнейшему развитию столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Отмечено, что по всем ключевым экономическим показателям в столице наблюдается положительная динамика.

Так, объем инвестиций за 9 месяцев этого года составил 1 трлн 140 млрд тенге, что на 16% выше аналогичного периода 2023 года.

Президенту было также доложено о ходе отопительного сезона. Благодаря запуску в прошлом году газовой тепловой станции (ГТС) "Юго-Восток", первого этапа ГТС "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3 впервые в городе обеспечен профицит тепла. Данные объекты жизнеобеспечения дали Астане более 1100 Гкал/час.

До конца года планируется завершить вторую очередь ГТС "Туран", что обеспечит выработку дополнительных 250 Гкал/час. Кроме того, начались работы по строительству ГТС "Тельмана" и проектирование ГТС "Юго-Запад" с общей мощностью 970 Гкал/час.

Глава государства был проинформирован и о возведении социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении строительства жилищных комплексов - долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья. Так, в новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 из запланированных 24 школ, 9 из них - в рамках нацпроекта "Комфортная школа". До нового года будет построено 6 студенческих общежитий почти на 4,5 тысячи мест, 4 из них уже функционируют.

Женис Касымбек также сообщил, что на сегодняшний день в столице благоустроено порядка 170 дворовых и общественных пространств, отремонтировано более 70 улиц. Планируется высадить миллион деревьев и кустарников.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по модернизации инфраструктуры, дальнейшему развитию и благоустройству Астаны.

Крайний раз Женис Касымбек был у президента в августе этого года, где рассказал президенту о развитии столицы. Тогда сообщалось, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика.

Женис Касымбек тогда рассказал о проводимой системной работе по завершению жилых комплексов-долгостроев. Сообщалось, что ключи от квартир вручены 15,5 тысячи семьям-дольщикам из 16 тысяч. Оставшиеся семьи получат ключи от квартир до конца этого года.

Тогда же главе государства было также доложено о подготовке к отопительному сезону.