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"Общество политически выросло": эксперт высказался о ходе проведения референдума в Казахстане

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Урна для голосования
Урна для голосования. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Политолог Эдуард Полетаев в своем Facebook-аккаунте высказался о ходе проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как пишет Полетаев, в Казахстане открыто более 10 тыс. избирательных участков, где трудятся свыше 70 тыс. членов комиссий. Воинские части и вахтовые поселки начали голосование с 6 утра, а остальные участки – с 7. В 59 странах для казахстанцев было организовано 74 участка.

"Самая важная часть – подсчет голосов – стартует в 20:00, а результаты будут известны в течение недели. Согласно закону о референдуме, голосование признают состоявшимся, если в нем примет участие более 50 % избирателей. По состоянию на 1 июля 2024 г., в реестр избирателей включены 12 176 968 граждан", – напомнил эксперт.

Как отмечает политолог, на референдуме по строительству АЭС в Казахстане задействованы 177 международных наблюдателей из 30 стран и международных организаций, таких как СНГ, ШОС, ОТГ и СВМДА.

Кроме того, за процессом голосования следят представители центральных избирательных органов 14 государств, включая председателей ЦИК Азербайджана, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана. Вдобавок министерство иностранных дел Казахстана аккредитовало 200 иностранных журналистов из 37 стран, которые будут внимательно наблюдать и освещать ход референдума на международной арене.

"К слову, президент Касым-Жомарт Токаев поделился с журналистами своим видением о строительстве АЭС в случае положительного исхода голосования. Он подчеркнул, что сначала правительство Казахстана проведет тщательный анализ и начнет переговоры с рассматриваемыми партнерами.

По мнению главы государства, строительство АЭС в Казахстане должно осуществляться международным консорциумом, включающим ведущие мировые компании с передовыми технологиями в области ядерной энергетики.

Сегодняшний день можно назвать историческим для Казахстана. На участках царит спокойная атмосфера, люди приходят с хорошим настроением, многие с нетерпением ждали начала голосования", – пишет Полетаев.

Он также отметил, что, по данным ЦИКа по состоянию на 10:00, в референдуме проголосовало 17,79 % избирателей от общего количества граждан, включенных в списки. Самые высокие явки отмечены в Карагандинской области – 30,63%, в Астане - 24,08%, в Кызылординской области – 20,91%, в Шымкенте – 19,56% и в Актюбинской области – 19,21%.

"Активное участие граждан в референдуме открыто демонстрирует то, насколько политически выросло общество", – заключил Полетаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2170639-obshchestvo-politicheski-vyroslo-ekspert-vyskazalsya-o-hode-provedeniya-referenduma-v-kazahstane/

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