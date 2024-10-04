Токаев встретился с главами органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба главы Казахстана в Telegram-канале, в ходе встречи Токаев отметил, что данная площадка зарекомендовала себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности, и в современных условиях роль совета еще более возрастает.

Глава государства подчеркнул, что своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволяет повышать эффективность противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, способствует выработке скоординированных подходов для защиты национальных интересов наших стран.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги заседания создадут условия для дальнейшего развития взаимодействия специальных служб государств Содружества, способствуя укреплению сотрудничества в области обеспечения международной безопасности.

На официальном портале СНГ указано, что Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников Содружества Независимых Государств (СОРБ) создан 28 марта 1997 года в целях взаимодействия и координации действий органов безопасности и специальных служб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности.

СОРБ является органом Совета глав государств СНГ по вопросам, входящим в компетенцию спецслужб государств содружества.

Членами СОРБ являются руководители органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ, главы которых подписали решение о создании СОРБ.

Основной формой деятельности СОРБ являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, поочередно на территориях государств – участников СНГ.

В заседаниях с правом решающего голоса принимают участие руководители спецслужб стран содружества – члены совета или, в исключительных случаях, их заместители.

Повестка заседания Совета формируется на основании плана работы СОРБ, который ежегодно разрабатывается в соответствии с предложениями членов совета и утверждается протокольным решением СОРБ.

Добавим, что сегодня в СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Молдова, которая планирует выйти из содружества к концу этого года.