Министрам хотят разрешить сдавать жилье в аренду

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, которым смягчается антикоррупционное законодательство, передает корреспондент NUR.KZ.

Нормы заложены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК".

Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов сообщил, что документ направлен на реализацию нормативного постановления Конституционного суда от 13 июня 2023 года.

"В Законе "О государственной службе" исключается запрет для членов правительства передавать принадлежащее им жилище в аренду, так как в Конституционном законе "О правительстве" и Законе "О противодействии коррупции" такой запрет не предусмотрен. То есть, члены правительства наряду с другими политическими госслужащими смогут сдавать в аренду принадлежащее им жилье", - сказал он.

Позже в кулуарах он отметил, что сейчас госслужащие могут сдавать имеющееся жилье в аренду.

"Это норма есть: если у тебя есть жилье - пожалуйста, ты можешь ее сдавать. Только был вопрос по членам правительства. Еще не могут (сдавать - прим. ред.), это же только первое чтение. Но в проекте закона такая норма есть, ничего такого здесь не вижу", - заявил Улан Саркулов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане лицам, приравненным к госслужащим, хотят разрешить вести бизнес. Соответствующий законопроект одобрил в первом чтении мажилис.

Также ранее в Казахстане для обеспечения прозрачности при отборе госслужащих были разработаны новые правила и запущен специальный интернет-портал.

Также недавно стало известно, сколько госслужащих работает в Казахстане. Сообщалось, что фактическая численность госслужащих составляет порядка 83 тыс. человек.

Выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва в феврале, Касым-Жомарт Токаев отметил, что госслужащие, работающие по 12 часов, должны быть поощрены. Президент также добавил, что на государственной службе сейчас ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов.

Тогда же Токаев высказался о женщинах на госслужбе и заявил, что они ведут себя более ответственно и менее подвержены коррупционным проявлениям и действиям.

Он также призвал активнее использовать искусственный интеллект в госслужбе.

Напомним также, что ранее в Агентстве по делам госслужбы рассказали о мерах, принятых для сохранения "баланса между семьей и карьерой" у казахстанских госслужащих.