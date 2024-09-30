Хватит ли воды в Балхаше при возможном строительстве АЭС, ответил министр Нуржигитов

Глава Минводы Нуржан Нуржигитов прокомментировал вероятность нехватки воды в Балхаше в случае строительства и функционирования в будущем АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перед нами самая большая задача стоит сегодня - наполнение и сохранение уровня воды в озере Балхаш. В этом году во время паводков у нас получилось более 3,5 млрд кубов воды туда подать. За год, который прошел - более 12 миллиардов.

По отчетам Института географии и водной безопасности необходимо ежегодно, чтобы в Балхаш поступало не менее 12 млрд кубов воды. За последние два года мы этого значения достигли. И в этом году видим, что уровень воды в озере Балхаш поднялся на 23 см", - отметил министр.

Нуржан Нуржигитов также прокомментировал влияние уровня воды в Балхаше в будущем на функционирование АЭС в Казахстане, в случае, если будет принято решение ее строить.

"Касательно АЭС: мы, конечно, консультируемся со специалистами - энергетиками. Изучаем различные атомные электростанции, которые используют. Мы видим, что технологии, которые сегодня есть - большего количества воды потреблять не будут. Поэтому тот объем воды, который даже сейчас поступает на Балхаш, сравнивая с тем количеством, которое будет нужно для АЭС, мы видим, что и этот объем достаточен. Думаем, что (прим.ред. - строительство АЭС) не окажет большого влияния на наполняемость озера", - добавил Нуржигитов.

Ранее в соцсетях казахстанцы забили тревогу - по их словам, озеро Балхаш стремительно мелеет. Ситуацию позже объяснили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, отметив, что в этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому появилась возможность направить более 2 кубокилометров воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш.

Добавим, что по информации на сайте Kazakhstan.travel, Балхаш - одно из крупнейших озер Казахстана. Одна его часть наполнена солеными водами, а другая совершенно пресная. Протяженность озера составляет чуть больше 600 километров, окружают его пустыня Бетпак-дала, Чу-Илийские горные массивы и южные Таукумские пески. Побережья находятся сразу в двух областях - Карагандинской и Алматинской.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в профильном ведомстве сообщили, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В декабре того же года стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Уже в июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.