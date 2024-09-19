Токаев дал поручения главе МВД Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, а также дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране.

Как доложил Ержан Саденов, с начала года отмечается снижение преступности. В частности, количество уголовных правонарушений уменьшилось на четыре тысячи, в том числе преступлений – на семь тысяч. Наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений.

Глава государства был ознакомлен с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности и совершенствованию кадрового потенциала.

Министр сообщил о реализации принципа "Закон и Порядок", мерах по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и их профилактике. За истекший период пресечено на 45% больше административных правонарушений, в том числе на 30% – случаев мелкого хулиганства, на 47% нарушений правил дорожного движения, за которые в два раза больше лиц лишены водительских прав.

Президенту также была представлена информация об обеспечении режима содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Ранее Токаев встречался с главой МВД в мае этого года. Тогда Саденов доложил о результатах работы по розыску преступников, отчитался о работе по миграционному контролю и другим вопросам.

Такая же встреча прошла и в марте. Тогда министр, среди прочего, доложил президенту о подготовке к аттестации полицейских.

Отметим, что Ержан Саденов занял пост министра внутренних дел Казахстана 2 сентября 2023 года. Был переназначен на эту должность в феврале этого года.