Военным запретили играть в азартные игры: Токаев подписал указ

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал документ, который вносит изменения в устав военнослужащих РК – теперь им запрещается играть в азартные игры, передает NUR.KZ.

Соответствующие изменения были внесены в указ президента РК от 5 июля 2007 года № 364 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан".

Документ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК в электронном виде.

Согласно изменениям, в дисциплинарный устав Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК добавили запрет на "участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности".

"Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в документе.

Дата принятия – 16 сентября 2024 года.

Напомним, в июле президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении дополнений в законодательные акты по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Среди изменений - запрет на участие в азартных играх/пари госслужащим, военнослужащим, сотрудникам специальных и правоохранительных органов, руководителям бюджетных организаций. За несоблюдение ограничения теперь предусмотрено их увольнение.

Отметим, согласно дисциплинарному уставу, проступками, дискредитирующими воинскую службу, являются действия военнослужащего, в том числе не связанные с исполнением обязанностей воинской службы, но явно подрывающие в глазах граждан авторитет воинской службы, а именно:

использование служебного положения в личных корыстных целях; занятие любыми видами предпринимательской деятельности, в том числе коммерческим посредничеством, за исключением случаев, когда это является их должностными и специальными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан; выполнение работ и оказание услуг с использованием служебного положения и получение за это вознаграждения; совершение виновных действий военнослужащим, непосредственно обслуживающим бюджетные средства или государственное имущество, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны уполномоченного должностного лица; появление военнослужащего в военной форме одежды в общественном месте в состоянии алкогольного или иного опьянения, вызванного немедицинским употреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера.