Генпрокурор Асылов доложил Токаеву о возврате активов в страну

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Асылов отчитался о состоянии законности и правопорядка в стране.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что Асылов отчитался о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о результатах деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям;

Он доложил о сопровождении инвестиционных проектов:

– оказана правовая помощь 445 инвесторам, вложившим в экономику страны 8,3 трлн тенге;

– в рамках «прокурорского фильтра» отказано в согласовании 500 решений государственных органов против инвесторов. Принятые меры позволили повысить уровень доверия инвесторов к институтам государственной власти;

проинформировал о работе по возврату активов:

– в текущем году органами прокуратуры возвращены активы на 262 млрд тенге, в том числе из-за рубежа – на 205 млн долларов;

– в Компанию по управлению активами переданы имущество и доли в предприятиях на 82 млрд тенге;

– одобрены соглашения на возврат активов на 450 млрд тенге;

рассказал о том, что продолжается исполнение обнародованного в Послании поручения Главы государства о возврате незаконно предоставленных и неиспользуемых сельхозугодий:

– за последние 4 года государству возвращено и вовлечено в оборот 17 млн гектаров, сокращен дефицит пастбищ в четыре раза (с 29 до 8 млн гектаров);

– восстановлены права 11 тыс. пайщиков;

сообщил о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел;

представил информацию о состоянии борьбы с наркопреступностью:

– с начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков;

– изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна «синтетики»;

– ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.

Президент поручил активизировать усилия органов прокуратуры в укреплении базового ориентира «Закон и Порядок», обозначенного в концепции «Справедливый Казахстан», акцентировав внимание на обеспечении неотвратимости наказания за любые противоправные деяния.