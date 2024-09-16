"Это настоящий подвиг": Токаев вручил орден экс-министру обороны Казахстана

Президент Казахстана вручил экс-министру обороны знак особого отличия - "Золотую звезду" - и орден "Отан", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Акорде состоялась церемония вручения видному государственному и общественному деятелю, генерал-полковнику, ветерану органов национальной безопасности и обороны "Халық қаһарманы" Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу знака особого отличия - Золотой звезды - и ордена "Отан".

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сат Токпакбаев пользуется большим уважением в обществе, а его биография неразрывно связана с жизнью страны.

"Вы верно служили нашей Родине. Сразу после обретения Независимости Казахстаном Вы выполняли особо ответственные задачи, неустанно трудились во имя сохранения стабильности и целостности нашей страны. Это настоящий подвиг. Мы ценим, что и сейчас Вы трудитесь во благо народа. Вы достойный гражданин Казахстана", - подчеркнул глава государства.

Сат Токпакбаев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сат Токпакбаев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за признание его заслуг в сфере национальной безопасности и обеспечения стабильности нашей страны.

"Я целиком и полностью разделяю Ваши усилия по построению Справедливого Казахстана и Вашу политику, направленную на превращение нашей Отчизны в страну, отвечающую чаяниям народа. Я неизменно поддерживаю Ваш курс на укрепление нашей Независимости! Пусть в Казахстане никогда не будет ни внутренних, ни внешних конфликтов! Пусть в нашей стране всегда царят стабильность, единство и сплоченность", - сказал Сат Токпакбаев.

В торжественном мероприятии также приняли участие государственный советник Ерлан Карин, руководитель администрации президента Айбек Дадебай, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев.

Напомним, 10 сентября бывшему министру обороны Казахстана Сату Токпакбаеву присвоили звание "Халық қаһарманы".

Согласно информации на портале ИПС "Юрист", Сат Токпакбаев родился 17 сентября 1939 года в Алма-Атинской области.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Высшую школу № 302 КГБ СССР в Минске и Высшую дипломатическую школу Министерства иностранных дел СССР.

Имеет звание генерал-полковника.

В разные годы занимал должности следователя прокуратуры, начальника УКГБ-УКНБ по Алматы и Алматинской области, первого заместителя председателя КНБ РК, начальника Службы охраны президента РК.

С 1993 по 1995 год возглавлял Комитет национальной безопасности Казахстана.

С 1995 по 1999 год был Командующим Республиканской гвардией Казахстана.

1999-2001 год - министр обороны Республики Казахстан.

Позже занимал посты советника президента РК и главы Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими при президенте РК.

Помимо этого, Токпакбаев был депутатом мажилиса парламента IV созыва.

Отметим, звание "Халық қаһарманы", согласно закону о государственных наградах, – знак высшей степени отличия, который присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости.

Лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы", вручается знак особого отличия - "Золотая звезда" - и орден "Отан".