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Токаев подписал указ о награждении паралимпийцев и их тренеров

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении государственных наград призерам Паралимпиады и тренерам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, Указом главы государства за высокие спортивные достижения на XVII летних Паралимпийских играх, прошедших в Париже, государственными наградами отмечен ряд спортсменов и их тренеров.

В частности:

Обладатель золотой медали Дегтярев Давид Мамиевич награжден орденом "Барыс" I степени. Науатбек Ақмарал Маратқызы, также поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, отмечена орденом "Барыс" III степени.

Завоевавшие серебряные медали Габбасов Еркин Тлеугабылович, Жумагали Нурдаулет Максутович и Шамей Ергали стали кавалерами ордена "Парасат".

Орденом "Құрмет" награждены бронзовые призеры Паралимпиады Мукашбеков Дастан Муратович, Райфова Зарина Райфовна, Федосова Даяна Владимировна и Шукурбеков Жұрқамырза Бақытұлы.

Высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. 5 наставников награждены орденом "Парасат", 7 – орденом "Құрмет". 2 тренера удостоены почетной грамоты президента Республики Казахстан.

Напомним, Давид Дегтярев стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории Казахстана. Спортсмен выступал в весовой категории до 54 килограммов. Среди 10 атлетов он показал лучший результат. В зачет пошла последняя попытка, в которой Давид поднял штангу весом 188 килограммов.

Президент Казахстана поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр, а также добавил, что он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа.

Также чемпионкой летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже стала представительница сборной Казахстана по дзюдо Акмарал Науатбек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2161321-tokaev-podpisal-ukaz-o-nagrazhdenii-paralimpiycev-i-ih-trenerov/

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