"Их наличие дисциплинирует": Бектенов поручил увеличить число камер видеонаблюдения в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт кабмина.

На заседании рассмотрены меры по борьбе с интернет-мошенничеством и профилактике возникновения финпирамид, обеспечению общественного правопорядка и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Премьер-министр отметил, что мошеннические схемы совершенствуются, используются современные хакерские программы, позволяющие получать все необходимые данные. Бектенов поручил усилить работу по ряду направлений.

Так, для решения проблемы затяжного процесса регистрации уголовных дел данной категории поручено выработать и утвердить четкий механизм определения признаков финансовых пирамид.

"Глава государства поручил усилить меры противодействия интернет-преступлениям с упором на раннее их выявление и пресечение. Большинство интернет-мошенничеств, связанных с оформлением онлайн-кредитов, хищением банковских накоплений, совершаются из-за рубежа. Похищенные деньги обналичиваются с помощью так называемых "дроперов" - это в основном неработающие граждане, желающие быстро заработать "легкие" деньги.

В отношении "дроперов" сейчас законодательством не предусмотрена никакая ответственность. Более того никак не наказываются люди, которые "сливают" базы данных в сеть или мошенникам. Поэтому необходимо проработать вопрос введения ответственности за умышленную передачу посторонним лицам чужих банковских аккаунтов, счетов, карт, данных удостоверений личности, телефонных баз номеров", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, нужно принять меры по усилению системы информационной безопасности при оформлении онлайн-кредитов. Здесь поручено пересмотреть процедуры идентификации личности при оформлении онлайн- кредита. Также АРРФР будет рассмотрен вопрос страхования оформляемых онлайн-кредитов от мошеннических посягательств.

Вместе с тем имеется рост преступлений, совершенных на улицах. Глава правительства заслушал акимов ряда регионов и поручил усилить меры по обеспечению безопасности.

"Опыт показывает, что мало правонарушений там, где есть камеры видеонаблюдения. Их наличие дисциплинирует. Применение новых технологий в сфере обеспечения дорожной безопасности показывает хорошие результаты.

В этой связи, акиматам регионов следует организовать работу по увеличению числа камер видеонаблюдения в общественных местах, во дворах жилых домов и в местах массового пребывания граждан", - отметил Олжас Бектенов.

Он акцентировал внимание участников заседания на случае, произошедшем на объездной дороге Астаны вблизи поселка Кызылсуат. Ранее сообщалось, что водители большегрузов в погоне за прибылью пытались намеренно нарушить работу автоматизированной системы взвешивания автотранспорта.

Было поручено усилить соответствующую разъяснительную работу и обеспечить эффективный контроль за проездом тяжеловесных транспортных средств. Также поручено усилить работу в вопросах недопущения нанесения ущерба благоустройству, создания стихийных свалок и др.

На повестке был рассмотрен вопрос профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Для обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних законодательно ужесточена ответственность за насилие. В частности, исключено примирение, за изнасилование малолетних предусмотрено только пожизненное заключение (ранее – 20 лет лишения свободы). Введена уголовная ответственность за сексуальное приставание и пропаганду суицида. В рамках противодействия правонарушениям среди несовершеннолетних усилены меры по профилактике буллинга и насилия среди детей. Принята методика раннего выявления и оказания помощи несовершеннолетним, ставшим жертвами насилия, буллинга и кибербуллинга.