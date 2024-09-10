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"Наплевательски относиться нельзя": Токаев - о недобросовестных землевладельцах

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Токаев на предприятии. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня находится с визитом в Костанайской области. Глава государства посетил предприятие и высказался о недобросовестных землевладельцах.

Журналист Адиль Балтабаев в своем Telegram-канале поделился отрывком речи президента. Глава государства высказался о недобросовестных землепользователях.

"Я специально в послании сказал на достаточно понятном языке, что, естественно, мы будем поддерживать землевладельцев, частников, которые продуктивно работают на своей земле. Но те, кто появляются на своих землях 2-3 раза в год, собирают доход и живут в лучшем случае где-то в Алматы или, возможно, и за рубежом, нам такие, конечно, землепользователи не нужны.

Я четко это сказал. Потому что они должны заботиться о земле и о сельчанах. Устраивать быт людей, трудоустраивать, окультуривать нашу сельскую местность.

Вот с ними будем разбираться. Я сегодня акиму дал такое поручение, поскольку карт-бланш имеется, мое поручение есть. Я сказал об этом в послании. То есть купили землю - пожалуйста, вносите инвестиции - хорошо. Работаете эффективно - нет никаких претензий к вам, работайте и дальше. А так вот приехать и наплевательски относиться к жизни сельчан - так дело не пойдет", - заявил глава государства.

Тем временем рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область продолжилась посещением Локализационного центра АО "АгромашХолдинг KZ", сообщается в Telegram-канале Акорды.

Президента ознакомили с деятельностью предприятия, которое было создано с целью производства колесной самоходной сельскохозяйственной техники и комплектующих для машиностроительной отрасли в целом. Сегодня 700 человек производят 250 тыс. узлов и компонентов в год. С начала года завод выпустил около 1 тыс. тракторов и 300 комбайнов.

Как рассказали президенту, Локализационный центр получил заказ на изготовление ряда компонентов для тракторов и комбайнов CLAAS. Более того, на днях будет подписан контракт с мировым производителем навесной и прицепной техники AMAZONE, и уже в этом году на территории завода начнется сборка посевных комплексов и опрыскивателей.

Главе государства также было доложено, что центр начал работу с компанией KIA по производству оснастки для комплектующих нового завода, который будет запущен в 2025 году.

Далее Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями трудового коллектива.

Заводчане отметили, что послание президента народу Казахстана они слушали с особой гордостью, ведь теперь престиж рабочих профессий должен вырасти в кратном размере.

В беседе с рабочими центра Токаев подчеркнул необходимость повышения локализации производства, подготовки квалифицированных кадров и обновления сельскохозяйственной техники.

"Износ техники по всей стране очень большой. Некоторые специалисты считают, что доходит до 80%. Настало время обновлять весь парк за счет техники, произведенной на территории Казахстана, на высоком уровне локализации. Мы рады тому, что сейчас на производство приходят молодые люди, обучающиеся в колледжах этим профессиям", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь заводчане от имени всех машиностроителей поблагодарили президента за поддержку рабочих специальностей.

Напомним, что президент Токаев прибыл в регион сегодня. Главе государства показали строящийся автозавод KIA, еще президент встретился с сельхозтоваропроизводителями на территории ТОО "Надеждинка" Майкольского сельского округа.

Добавим также, что в своем послании народу в сентябре президент Казахстана поручил заняться недобросовестными землевладельцами.

"Не секрет, что многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Такие землевладельцы нам не нужны. правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими", - говорил Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2159706-vizit-tokaeva-v-kostanayskuyu-oblast-prezident-posetil-eshche-odno-predpriyatie/

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