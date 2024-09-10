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Токаев побеседовал с аграриями Костанайской области (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства встретился с сельхозтоваропроизводителями на территории ТОО "Надеждинка" Майкольского сельского округа Костанайского района, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии аграрного сектора в регионе.

По словам акима области Кумара Аксакалова, в этом году местные фермеры засеяли 5 млн га. В целях повышения урожайности планируется увеличить долю элитных семян и объем внесенных минеральных удобрений, а также обновить машинно-тракторный парк.

Главе государства были презентованы проекты по развитию животноводства, птицеводства и переработке сельскохозяйственной продукции.

В частности, в ближайшие три года будут привлечены инвестиции для строительства 14 товарных молочных ферм. Запланировано возведение 44 животноводческих комплексов и двух крупных птицефабрик. В результате производство молока и мяса в области увеличится в 1,4 раза, а мяса птицы – в 5 раз.

Кроме того, поставлена задача в течение трех лет довести долю перерабатываемой продукции до 70 процентов за счет реализации ряда инвестиционных проектов.

В ходе поездки президент осмотрел посевные площади ТОО "Надеждинка" и побеседовал с тружениками

️Касым-Жомарт Токаев отметил важность своевременной уборки выращенного урожая, повышения производительности труда и внедрения новых технологий в аграрной сфере, рационального использования сельскохозяйственных земель. Он заверил, что государство продолжит поддерживать отечественных фермеров и оказывать помощь в реализации эффективных проектов.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 сентября, прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой.

Глава государства уже ознакомился с ходом строительства автомобильного завода KIA в Костанае.

Возведение объекта началось в октябре 2023 года. Планируется, что в июле следующего года с конвейеров сойдет первый тестовый автомобиль.

Как рассказал генеральный директор Kia Qazaqstan Ким Дэ Ки, в октябре 2025 года будет произведен пуск завода, на начальном этапе автопредприятие планирует производить модель Sorento. С января 2026 года начнется выпуск обновленной модели Sportage.

Президент был также проинформирован о том, что проектная мощность завода составляет порядка 70 тыс. автомобилей в год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2159664-tokaev-oznakomilsya-s-selskohozyaystvennym-potencialom-kostanayskoy-oblasti/

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