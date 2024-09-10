Токаев побеседовал с местными жителями и молодыми спортсменами в Костанае (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Костанае и побеседовал со спортсменами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, президент был проинформирован, что объект, расположенный в микрорайоне "Юбилейный", введен в эксплуатацию недавно.

Здесь местные жители могут заниматься такими видами спорта, как мини-футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис. В комплексе функционируют тренажерный и хореографический залы. Для людей с особыми потребностями созданы все необходимые условия.

Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал президенту о мерах по развитию массового спорта в областном центре. По его словам, особое внимание уделяется обеспечению доступности объектов физической культуры для горожан.

Напомним, что президент Токаев прибыл в регион сегодня. Главе государства показали строящийся автозавод KIA, еще президент встретился с сельхозтоваропроизводителями на территории ТОО "Надеждинка" Майкольского сельского округа.

Глава государства также посетил Локализационный центр АО "АгромашХолдинг KZ" в Костанае.