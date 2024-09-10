Токаев побеседовал с местными жителями и молодыми спортсменами в Костанае (фото)
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Костанае и побеседовал со спортсменами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает Акорда в Telegram-канале, президент был проинформирован, что объект, расположенный в микрорайоне "Юбилейный", введен в эксплуатацию недавно.
Здесь местные жители могут заниматься такими видами спорта, как мини-футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис. В комплексе функционируют тренажерный и хореографический залы. Для людей с особыми потребностями созданы все необходимые условия.
Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал президенту о мерах по развитию массового спорта в областном центре. По его словам, особое внимание уделяется обеспечению доступности объектов физической культуры для горожан.
Напомним, что президент Токаев прибыл в регион сегодня. Главе государства показали строящийся автозавод KIA, еще президент встретился с сельхозтоваропроизводителями на территории ТОО "Надеждинка" Майкольского сельского округа.
Глава государства также посетил Локализационный центр АО "АгромашХолдинг KZ" в Костанае.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2159643-glava-gosudarstva-osmotrel-zaly-kompleksa-pobesedoval-s-mestnymi-zhitelyami-i-molodymi-sportsmenami/